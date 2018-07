Israel veta la entrada a una activista que coordinaba una visita de Podemos

El Gobierno de Israel ha vetado la entrada en su país de una activista española, Ana Sánchez Mera, que coordinaba y dirigía una visita para acceder a Palestina de una delegación de 11 cargos municipales y autonómicos de políticos de Podemos y sus confluencias que forman parte de las llamadas administraciones "del cambio". Una portavoz oficial de la Embajada de Israel en España, Hamutal Rogel, reafirmó la validez de esa decisión "porque todos los países y gobiernos soberanos tienen el derecho de decidir quién entra o no en su país" y descalificó a Sánchez como "una activista antiisraelí, coordinadora de ese movimiento en España". Una de las diputadas autonómicas de Podemos, Isabel Serra, rechazó la acusación de que Sánchez haya tenido o tenga ninguna relación con movimientos armados contra el Estado de Israel. Sánchez será reenviada a España y el resto de la delegación está manteniendo ya contactos políticos en Palestina.

La activista Ana Sánchez Mena.

La comitiva de las administraciones del cambio que viajó en la tarde del martes a Israel correspondía así a una invitación de la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), una ONG que promueve una campaña internacional de "boicot, desinversiones y sanciones contra la coloniación, el apartheid y la ocupación" de Israel. Es el primer viaje colectivo de este tipo que habían emprendido a Palestina aunque algunos de sus componentes ya habían estado antes y se han significado en el pasado por esa causa.

La propia diputada autonómica madrileña de Podemos, Isabel Serra, reconoció en declaraciones a EL PAÍS que el objetivo del viaje a Palestina era "conocer la situación y generar lazos para llevarnos de vuelta tareas para que los Ayuntamientos y grupos parlamentarios del cambio puedan denunciar que cada día que pasa la vida empeora en Palestina por culpa de Israel y exigir medidas al Gobierno".

El primer problema se presentó nada más aterrizar sobre las 14.30 horas del martes en el aeropuerto israelí de Ben Gurión de Tel Aviv. Fue entonces, al pasar los controles de seguridad, cuando la activista Ana Sánchez fue retenida, apartada del resto de la delegación y vetada para su entrada. Los demás integrantes del equipo, formado entre otros por el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens; las diputadas de la Asamblea de Madrid, Isa Serra y Elena Sevillano; una diputada del Parlamento de Cataluña, Susanna Segovia; una concejala del Ayuntamiento de Valencia, Neus Fábregas; Adrián Martinez de Pinillos, concejal del Ayuntamiento de Cádiz; Mario de la Ossa, concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo; Joan Coma, concejal del Ayuntamiento de Vic, y un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, permanecieron en el aerodrómo a la espera de conocer qué sucedía con Ana Sánchez. No recibieron información y al cabo de unas horas salieron de las instalaciones y reclamaron ayuda a los consulados de España en Jerusalén y Tel Aviv, a los que agradecieron sus gestiones.

La portavoz oficial de la Embajada de Israel en España, Hamutal Rogel, rechazó la utilización en este caso del término deportación para explicar qué es lo que había sucedido con Ana Sánchez, una activista extremeña natural de Don Benito. Se limitó a repetir la instrucción dictada por el Gobierno de su país sobre que como estado soberano tienen el derecho para seleccionar a quién dejan entrar en su territorio. La portavoz resaltó que Sánchez no era una activista pacífica, que se ha pronunciado en el pasado a favor de la resistencia armada contra Israel y que es "una partidaria muy activa de negar a Israel el derecho a existir". Rogel destacó que a una activista con posiciones similares sobre la situación política en España no se le permitiría hacer su trabajo. Desde la embajada israelí se lamentó, además, que la delegación española no se pusiese en contacto antes para informar de sus planes ni con el Gobierno o la embajada de Israel ni con la Embajada de España en Tel Aviv.

Cada país tiene el derecho soberano de negarle la entrada a su territorio a personas q actúan para deslegitimizarla y criminalizarla.Israel es una democracia abierta y da la bienvenida a visitantes de todo tipo pero debe defenderse de los q trabajan activamente parasu destrucción — Embajador Israel🇮🇱 (@Isr_Amb_Esp) 25 de julio de 2018

Desde la Embajada de Israel aseguran también que nadie desde el Gobierno de España, el Ministerio de Exteriores o la Embajada en Tel Aviv se ha puesto en contacto oficialmente con ellos para expresar una queja o cualquier comentario. Comentan que están siguiendo esta controversia especialmente por las denuncias de los afectados en las redes sociales.

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, niega esos hechos y aclara que unas semanas antes del viaje los componentes de la delegación rellenaron un formulario y lo entregaron en el Ministerio de Exteriores de España. Serra acusa al Gobierno de Israel de "continuar con el veto y la deportación de Ana Sánchez la línea habitual de criminalizar a las voces críticas que militan en el activismo y la causa palestina". La delegación de los cargos de Podemos e instituciones del cambio está este miércoles ya en Palestina, concretamente en Ramala, celebrando encuentros con autoridades locales palestinas, y tiene previsto visitar en los próximos días Hebrón, Belén y Jerusalén antes de volver este próximo domingo a España.