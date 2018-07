Santamaría reprocha a Casado que no se integrara en su lista: “Yo lo habría hecho”

Soraya Sáenz de Santamaría ha afeado este sábado a Pablo Casado que no se hubiese integrado en su candidatura. "Yo lo habría hecho", ha asegurado, si hubiese quedado segunda en la votación de los afiliados el pasado 5 de julio. La exvicepresidenta utilizó su discurso para pedir el voto para reivindicar su gestión en Cataluña -"he defendido la unidad de España con uñas y dientes"- y ha propuesto a Fátima Báñez como nueva secretaria general del Partido Popular (PP).

La candidata también ha defendido su campaña "en positivo". "Qué importante es poder mirarse al espejo todas las mañanas. La lealtad entre nosotros. Qué importante poder mirar a cada uno de vosotros a los ojos. El respeto al compañero, la coherencia con lo que decimos en privado y en público", ha declarado. "Me lo enseñó Mariano Rajoy. Jamás le oí hablar mal de un compañero".

Sáenz de Santamaría ha dedicado un tramo de su discurso a la corrupción -ayer Rajoy no lo hizo-. "Hemos perdido votos por razones que tienen nombre de corrupción. No tenemos mas que otros partidos, pero nos ha pesado más que al resto. Yo he sentido la misma indignación porque extendieran sobre todos la culpa de algunos. Y no puedo cambiar el pasado, pero sí comprometerme a que no vuelva. Tenéis mi palabra. Tolerancia ninguna, pero inquisición tampoco. No acepto lecciones. Somos un partido de gente honrada".