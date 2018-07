Las universidades tienen pendiente un cambio de cultura tecnológica

"El 78% de las universidades españolas está inmerso en la transformación digital del aprendizaje", asegura Juan Gómez, presidente de CRUE-TIC, la rama de la conferencia de rectores españoles dedicada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Aun siendo "satisfactoria" esa transformación, el también rector de la Universidad de Jaén ha advertido en la presentación del Análisis de las TIC en las universidades españolas de 2017 de que el cambio no puede ser solo tecnológico, sino que se trata también de una cuestión cultural. "Los estudiantes, las nuevas generaciones, ya lo traen de casa. Pero el resto de colectivos universitarios tenemos que seguir esforzándonos en esa dirección".

"Los alumnos piensan que el móvil es una herramienta habitual para impartir docencia en un aula. Todo esto tenemos que afrontarlo de una manera clara y con cierta urgencia", ha afirmado Gómez en la presentación del informe en Madrid este miércoles. La universidad española debe responder al nuevo perfil de estudiantes "que tiene unas expectativas de metodología docente, de tipos de cursos, de contenidos, de forma de interactuar con las universidades y en el ámbito del aprendizaje". Los técnicos de los equipos informáticos están colaborando muy estrechamente con el profesorado y los líderes académicos en este sentido, ha añadido.

Hace falta formación, ha explicado Gómez: "Formación especializada de expertos, formación genérica para optimizar la experiencia de usuario e implicación y cambio de cultura en los líderes, en los equipos de gobierno. Es muy importante que sean conscientes de que esta trasformación digital no es una mera transformación tecnológica sino de cultura universitaria".

"Todavía no es habitual que el móvil se use con frecuencia en las aulas. El profesorado tiene que entender que debe usar las herramientas como una oportunidad", ha señalado Gómez, que ve a los estudiantes "un paso por delante". El presidente de los rectores, Roberto Fernández, ha intervenido para recordar que "jamás" debe perderse de vista "la libertad de cátedra" por la que los profesores deben usar los elementos que consideren más adecuados". Fernández, también rector de la universidad de Lleida, ha insistido en que el esfuerzo para introducir las nuevas tecnologías es muy alto, pero "hay que respetar que haya profesores que prefieran una metodología u otra".

17% más de titulaciones online

Gómez ha apuntado en ese sentido que más del 90% del personal docente usa plataformas virtuales de forma habitual. Otros datos del informe —realizado con una encuesta de 49 universidades públicas y que representan el 84% del sistema universitario español— que muestran avances es que ha aumentado en un 17% las titulaciones online hasta alcanzar 484, y representan el 7% del total. El 83% de las aulas tiene, como mínimo conexión a internet para los alumnos y proyector multimedia. Las universidades han aumentado también los servicios para que los estudiantes usen sus propios equipos, las conexiones wifi llegan a ser 20 millones al año y ha aumentado en un 13% el catálogo de aplicaciones virtuales para la docencia.

En paralelo, las universidades se preocupan por la seguridad de la información, un asunto que Gómez ha calificado como "crítico": "La información y la infraestructura son claves, estratégicas, tienen que estar aseguradas". El 64% de las universidades está abordando este fenómeno, para poner en marcha el Esquema Nacional de Seguridad, de 2010. El 33% restante lo tratará "en breve". "El índice de cumplimiento del esquema es todavía bajo, de un 39 sobre 100", ha dicho Gómez, que reconoce que "queda mucho por hacer".

El presidente de los rectores ha defendido el "carácter proactivo del conjunto de las universidades españolas", que con un 20% menos de presupuesto "es capaz de mantener el tono vital". Las universidades "tienen capacidad de análisis y de autocrítica", ha defendido. A la universidad española no hay que modernizarla, ha dicho, porque está en permanente revisión.

Fernández ha pedido tener "mucho cuidado" sobre "lo antiguo y lo moderno". "Tengamos mucho cuidado en saber coordinar lo que está con lo que viene, porque a veces, a fuerza de un exceso de modernidad, podemos caer en modernez", ha advertido. "No olvidemos nunca que la tecnología por sí misma, si no va dirigida por una axiología moral correcta, no necesariamente nos lleva al progreso sino que puede llevarnos a caminos no deseados".