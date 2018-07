Detenida una joven por matar a su novio en Lugones

Una joven vecina de Lugones, en el concejo asturiano de Siero, ha sido detenida este martes como supuesta autora confesa de la muerte por arma blanca de su pareja, un hombre de mediana edad, tras haber mantenido con él una discusión motivada por los celos.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a Efe que el suceso se ha producido de la madrugada, hacia las 2.30, en el domicilio de los padres de la chica, en el que vive la joven y donde el hombre pasaba la noche.

Las primeras informaciones apuntan a que la joven ha degollado a su víctima y ha sido la propia homicida quien ha entrado en la habitación de sus padres y les ha confesado el crimen. "Estaba en la cama y cuando me levanté estaba hecho", ha señalado Belén Hevia, la madre de la presunta homicida, a varios medios de comunicación que se encontraban en las cercanías de su domicilio, en el número 6 de Río Sella. "Ya se acabó, he matado a Michel, como no era para mí, para ella tampoco", ha indicado la madre que le ha dicho su hija. "no creí que fuera capaz de hacer algo así", ha añadido la mujer.

Tras ser alertados los servicios de emergencia, hasta el lugar del crimen se ha desplazado personal sanitario del 112 Asturias y agentes de la Policía Nacional que, tras inspeccionar la vivienda, han procedido a la detención de la mujer. El cadáver de la víctima ha sido levantado por el juez y forense y trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia.

El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Siero se ha hecho cargo del caso, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que han añadido la mujer detenida por el crimen no pasará este martes a disposición judicial y que se encuentra en dependencias policiales prestando declaración.

Según han indicado varios vecinos y comerciantes de la zona a La Nueva España, que identifica a la autora confesa del crimen como Ana García Hevia, de 28 años, y a la víctima como Miguel Ángel Suárez, de 57, ambos habían tenido una relación sentimental, pero habían roto.