Las grietas que Irán ha abierto en el trumpismo: “Parte de las bases pide que acabe la guerra cuanto antes”
El jefe de la lucha antiterrorista ha renunciado esta semana, y ha revelado que el movimiento MAGA no está del todo cohesionado
Donald Trump prometió centrarse en Estados Unidos y evitar nuevas guerras. Así llegó por segunda vez a la Casa Blanca, con su lema make America great again –MAGA, “hagamos America grande de nuevo”, también usado para sus primeros cuatro años–. Pero sus bases cada vez dudan más de esa promesa: en su segundo mandato, el presidente ha atacado ya siete países –sin contar los que ha amenazado–. El colofón ha sido la guerra en la que ha entrado junto a Israel contra Irán, que muchos en el terreno internacional califican de ilegal, y que se le está alargando más de lo previsto. Ha provocado la primera renuncia pública de un cargo de su Administración, la del jefe de la lucha antiterrorista, Joseph Kent.
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