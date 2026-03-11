Ir al contenido
Vivienda

Cuando tener casa depende de tus padres

En 2025 los notarios registraron más de 225.000 donaciones familiares, la cifra más alta hasta ahora

Pablo SempereJimena Marcos
Madrid -
Las donaciones de padres a hijos para comprar vivienda marcaron un récord en 2025. Los notarios registraron más de 225.000 operaciones, un máximo histórico que refleja hasta qué punto el acceso a un piso depende hoy del patrimonio familiar. En la mayoría de los casos se trata de dinero para afrontar la entrada y los gastos iniciales de la compra, una barrera cada vez más difícil de salvar para quienes intentan hacerlo sin ayuda.

El fenómeno retrata un cambio en el mercado inmobiliario: muchos jóvenes pueden asumir las cuotas mensuales de una hipoteca, pero no logran reunir el ahorro previo que exige el banco. Mientras los precios de la vivienda suben más rápido que los salarios, las familias con más patrimonio se convierten en el principal salvavidas para que sus hijos puedan acceder a una casa.

CRÉDITOS:

Realizan: Pablo Sempere y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Grabación en estudio Oskar Bogdanovich
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

¿Cómo escuchar Hoy en EL PAÍS?

  • Puedes escucharlo cada mañana en la web de EL PAÍS:

Hoy en EL PAÍS

  • En tu plataforma de podcast favorita:

Spotify | Apple Podcasts | Youtube | iVoox |Podimo

  • También puedes pedírselo a tu altavoz inteligente:

Alexa

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

