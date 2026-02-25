Israel se queda de facto con la Cisjordania ocupada
Más de 80 países denuncian como “ilegal” la ofensiva israelí pero sin proponer sanciones contra Netanyahu
Israel ha reabierto el registro oficial de tierras en Cisjordania que llevaba paralizado desde 1967, lo que le permite declarar parcelas como estatales y facilitar su uso por colonos.
La medida, que contravendría el derecho internacional, refuerza el control israelí sobre un territorio la población palestina sobrevive de forma precaria y con graves dificultades financieras.
Mientras la comunidad internacional reitera su apoyo a la solución de dos Estados, exigen su reversión “inmediata” y rechazan “cualquier forma de anexión” del territorio palestino ocupado.
