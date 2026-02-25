Ir al contenido
Guerra de Israel en Gaza

Israel se queda de facto con la Cisjordania ocupada

Más de 80 países denuncian como “ilegal” la ofensiva israelí pero sin proponer sanciones contra Netanyahu

Antonio PitaJimena Marcos
Jerusalén | Madrid -
Israel ha reabierto el registro oficial de tierras en Cisjordania que llevaba paralizado desde 1967, lo que le permite declarar parcelas como estatales y facilitar su uso por colonos.

La medida, que contravendría el derecho internacional, refuerza el control israelí sobre un territorio la población palestina sobrevive de forma precaria y con graves dificultades financieras.

Mientras la comunidad internacional reitera su apoyo a la solución de dos Estados, exigen su reversión “inmediata” y rechazan “cualquier forma de anexión” del territorio palestino ocupado.

CRÉDITOS:

Realizan: Antonio Pita y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

