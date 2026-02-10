Los datos de las elecciones de Aragón: “la caída del PSOE no la ha aprovechado su flanco izquierdo”

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y otros diputados de este partido en las Cortes de Aragón, celebran los resultados del 8F. EUROPA PRESS. 08/02/2026 EUROPA PRESS. (EUROPA PRESS.)

Después de unas elecciones, los compañeros de datos y de política siguen trabajando igual o más: hay que analizar los números, las alianzas posibles y su impacto. En Aragón sabemos que la derecha suma, pero cambia su equilibrio: menos hegemonía del PP, más peso de la ultraderecha. El PSOE retrocede y la foto final es la de un mapa más tenso, más dividido. No es una excepción aragonesa: es un síntoma de hacia dónde se mueve el voto en España.

Aragón ha puesto en evidencia que el PP tiene un problema serio. El presidente Jorge Azcón había convocado las elecciones anticipadas para depender menos de Vox, que se lo estaba poniendo difícil para aprobar los presupuestos. Pero le ha salido mal la estrategia. Aunque han ganado, la ultraderecha ha cogido impulso: han pasado de 7 a 14 escaños. Y el PP ha perdido dos, se ha quedado en 26.

Los socialistas han sacado uno de sus peores resultados. Nunca el bloque de la derecha se había ensanchado tanto. Desde 2023 ha habido un desplazamiento del voto hacia la derecha. Aragón ha seguido la derechización que ya vimos en Extremadura. El giro ha sido menos intenso, pero nítido: la suma de las derechas pasa del 47% de 2023 al 55%.

