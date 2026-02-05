Rafah reabre mientras se planea la “nueva Gaza” sin los palestinos
La reapertura del paso fronterizo permite salidas y regresos a cuentagotas y deja a miles de gazatíes entre el exilio, el miedo y la incertidumbre
Tras casi dos años cerrado, el lunes pasado Israel volvió a abrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, lo que permitirá la entrada y salida de palestinos. Esto ocurre en medio de un conflicto que continúa abierto y que se ha llevado por delante a más de 70 mil palestinos, a pesar del alto al fuego.
Mientras tanto, en el tablero diplomático, Estados Unidos impulsa una iniciativa tan ambiciosa como polémica:la propuesta de una “nueva Gaza” al más puro estilo Dubái supervisada por un mal llamado “Consejo de Paz”.
