Guerra de Israel en Gaza

Rafah reabre mientras se planea la “nueva Gaza” sin los palestinos

La reapertura del paso fronterizo permite salidas y regresos a cuentagotas y deja a miles de gazatíes entre el exilio, el miedo y la incertidumbre

Antonio PitaMarc EspañolJimena Marcos
Jerusalén | El Cairo | Madrid -
Tras casi dos años cerrado, el lunes pasado Israel volvió a abrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, lo que permitirá la entrada y salida de palestinos. Esto ocurre en medio de un conflicto que continúa abierto y que se ha llevado por delante a más de 70 mil palestinos, a pesar del alto al fuego.

Mientras tanto, en el tablero diplomático, Estados Unidos impulsa una iniciativa tan ambiciosa como polémica:la propuesta de una “nueva Gaza” al más puro estilo Dubái supervisada por un mal llamado “Consejo de Paz”.

CRÉDITOS:

Realizan: Antonio Pita, Marc Español y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nacho Taboada
Coordina: José Juan Morales
Dirección: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

