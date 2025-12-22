Ir al contenido
Hoy en EL PAÍS
22 de diciembre

Sociología del azar: Lotería de ‘boomers’, apuestas de ‘zetas’

Los jóvenes de 18 a 24 años son minoría en el sorteo extraordinario de Navidad, y el grupo mayoritario en salas de juegos

Belén Remacha
Belén Remacha
Madrid -
Ir a los comentarios

La industria distingue entre juegos “de ilusión”, como las loterías, y los de “entretenimiento”, que serían los que se dan en casinos, aunque los profesionales clínicos prefieren no diferenciar y clasificar por factores de riesgo de adicción. En todo caso, los jóvenes de 18 a 24 años son minoría en la Lotería de Navidad, y el grupo mayoritario en salas de apuestas —la prevalencia de posible juego problemático entre los estudiantes de 18 años, especialmente chicos, multiplica por 8 la de la población general, según el Ministerio de Sanidad—. Por el otro lado, entre la gente a partir de 45 años, la participación en el sorteo extraordinario del 22 de diciembre alcanza casi el 90% de la población. Dos sociólogos y dos expertos en psicología y juegos de azar analizan por qué.

CRÉDITOS

Realiza: Belén Remacha
Diseño de sonido: Nacho Taboada
Presenta: Ana Fuentes
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Edita: Ana Ribera
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Sobre la firma

Belén Remacha
Belén Remacha
Trabaja en EL PAÍS Audio. Antes lo hizo durante seis años en elDiario.es, donde entre otras cosas cubrió la pandemia de Covid-19, y en la plataforma Sonora. De Zaragoza, es graduada en periodismo por la Universidad de Zaragoza.
