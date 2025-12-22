Sociología del azar: Lotería de ‘boomers’, apuestas de ‘zetas’

Los jóvenes de 18 a 24 años son minoría en el sorteo extraordinario de Navidad, y el grupo mayoritario en salas de juegos

La industria distingue entre juegos “de ilusión”, como las loterías, y los de “entretenimiento”, que serían los que se dan en casinos, aunque los profesionales clínicos prefieren no diferenciar y clasificar por factores de riesgo de adicción. En todo caso, los jóvenes de 18 a 24 años son minoría en la Lotería de Navidad, y el grupo mayoritario en salas de apuestas —la prevalencia de posible juego problemático entre los estudiantes de 18 años, especialmente chicos, multiplica por 8 la de la población general, según el Ministerio de Sanidad—. Por el otro lado, entre la gente a partir de 45 años, la participación en el sorteo extraordinario del 22 de diciembre alcanza casi el 90% de la población. Dos sociólogos y dos expertos en psicología y juegos de azar analizan por qué.

