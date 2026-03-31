CKay, estrella global del ‘emoafrobeats’: “Represento a los novios de África”

CKay, en su presentación en el Festival Gnawa y Músicas del Mundo en Esauira, Marruecos, en junio de 2025.

Chukwuka Ekweani es uno de los artistas africanos más exitosos y que más seguidores acumula en redes sociales con canciones que combinan ritmos tradicionales con letras de amor a la antigua

De lejos sobresalen sus rastas grises, que podrían parecer canas, pero no lo son: Chukwuka Ekweani, más conocido como CKay , apenas tiene 30 años. La música de este compositor, productor e intérprete nacido en Kaduna (Nigeria) suena a más no poder entre los jóvenes del continente y la diáspora del mundo. Ha estado recientemente en el Top 30 mundial de Spotify. Cuenta con alrededor de 2,7 millones de seguidores en TikTok y de 1,5 millones en Instagram y acumula más de 2.000 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales. La estrella del sello discográfico Warner Music South Africa, que se hizo popular con Love Nwantiti, que el pasado diciembre logró alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify, se encuentra ahora en plena presentación de su segundo álbum, CK The Second.

Su afrobeats, que adereza los sonidos africanos con el relato de emociones a flor de piel, ha sido bautizado como emoafrobeats. Él se siente cómodo con esa definición, que alude a la emotividad. En la entrevista, luce un colgante del que sobresale una inmensa letra B de brillantes, unida a una letra “f” más pequeña y en minúscula, pero bien visible sobre su pecho: “Bf significa boyfriend, porque hago música para novios”, señala en una conversación hace unos meses con este diario, en la que no oculta una visión de las relaciones anclada en roles de género tradicionales. Defiende abiertamente el papel del hombre como proveedor y protector, una idea que, aunque matiza como elección individual, conecta con esquemas que hoy se cuestionan.

Pregunta. ¿Por qué exhibe y defiende la Bf de boyfriend?

Respuesta. Represento a los novios de África. Básicamente, esto es un símbolo de eso y, también, el nombre de mi sello, Boyfriend Music Limited .

P. ¿Cómo es un novio nigeriano?

R. Un novio nigeriano es muchas cosas, pero, lo primero es lo primero: un novio africano mantiene a su familia. Protege a su mujer y a sus seres queridos y, básicamente, se encarga de todo. Él tiene que llevar los negocios.

P. ¿No cree que este tipo de hombre protector es algo anticuado en el contexto actual?

R. Precisamente, el mundo necesita que se le recuerde que las cosas podrían ser de otra manera. Soy una persona tradicional, en general. Siento que, a veces, por mucho que queramos ser modernos o woke, o como quieras llamarlo, las tradiciones duraron siglos por alguna razón. Creo en los roles de género tradicionales, en cuanto establecen que un hombre debe cuidar y mantener a su familia.

P. ¿Percibe que el feminismo está cambiando lo que usted considera familia tradicional?

R. Lo que funcione para la pareja está bien: si una pareja quiere que la mujer sea la que proporcione los ingresos y ambos están de acuerdo con ello, perfecto. Obviamente, nadie va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere, pero creo que, cuando se sigue el orden natural de las cosas, hay más probabilidades de que haya paz, armonía y éxito en la relación. Sigo pensando que si en una familia, la mujer es la que mantiene al marido, la dinámica de la relación podría no estar muy equilibrada. Pero, al fin y al cabo, este es un mundo libre y la gente puede hacer lo que quiera.

P. ¿Cuál es el tema central de la gira con su segundo álbum, el que sigue a CK The first?

R. Esta secuela se llama CKay the second y da cuenta de mi crecimiento durante los últimos cuatro o cinco años. Representa lo lejos que he llegado y es el doble de bueno que el anterior, por muchas razones. En primer lugar, la producción ha evolucionado, también lo han hecho los vídeos, las voces, la composición y la narración.

Un novio africano mantiene a su familia. Protege a su mujer y a sus seres queridos y, básicamente, se encarga de todo

P. ¿Las historias son suyas?

R. Por supuesto. Giran en torno a temas como el amor, el desamor, la pérdida de personas que te importan. Y, además, contiene muchas de las contradicciones de los aspectos positivos y negativos de la vida.

P. ¿Cómo definiría el estilo?

R. No soy el mayor fan del término afrobeats, porque creo que es demasiado genérico. Lo mío es todo emoafrobeats, con mucho contenido emocional, que habla de la vulnerabilidad humana, algo que me ha caracterizado desde el principio de mi carrera. He sido así. Hablo de quién soy.

P. ¿Cómo convive con otros estilos urbanos de África occidental, donde se ha desarrollado largamente el hip hop?

R. La música africana está en auge en este momento del mundo. Y este continente tiene tantos tipos de música que es injusto clasificarla dentro de una sola palabra. Y también está cambiando constantemente a mejor. No hemos dejado de hacerlo desde el principio, desde los tiempos en que vivíamos en pequeñas comunidades, y cantábamos y hacíamos percusión con las manos y tocábamos instrumentos tradicionales. En fin, creo que ha evolucionado desde eso hasta mil millones de reproducciones, estar en los premios Grammy, con estadios llenos en Europa y América. Esta evolución es algo de lo que todos deberíamos estar muy orgullosos.

Lo mío es todo emoafrobeats, con mucho contenido emocional, que habla de la vulnerabilidad humana

P. Con todo, sigue vinculado a la cultura igbo.

R. Sí, igbo es el nombre tanto del grupo étnico como del idioma. Y es mi etnia; por eso incorporo su lengua en mis canciones, de vez en cuando. Pero, por lo general, canto en inglés pidgin (un inglés con influencia de lenguas locales), el que se habla en Nigeria, y en inglés estándar. En Nigeria se hablan muchas otras lenguas, como el hausa y el yoruba, entre otra treintena, que pertenecen a diferentes grupos étnicos, culturas, formas de vestir y gastronomía. Nigeria es mucho más que un solo país.

P. Pero al mismo tiempo difunde también su música a través de TikTok.

R. TikTok es una red social y mi música tiene éxito en esta y en otras plataformas. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado creando contenidos allí. Todo contribuye a la música.