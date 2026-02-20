La infancia bajo los ataques: la historia de Lionel, un niño que se convirtió en soldado con 11 años

En los lugares más peligrosos del mundo, la infancia suele ser la primera víctima. Miles de menores son utilizados hoy en día por distintos grupos armados. Los que sobreviven sufren secuelas psicológicas y emocionales duraderas

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Las niñas y los niños merecen crecer libres de abusos y explotación. Pero en los lugares más peligrosos del mundo, la infancia suele ser la primera víctima.

Esta es la historia de Lionel, de República Centroafricana, que se convirtió en soldado a los 11 años. Lo hizo para seguir con vida. Los soldados que dispararon contra los aterrorizados miembros de su comunidad también mataron a sus padres.

Lionel logró huir al bosque. La guerra se desataba a su alrededor. Aunque miles de niños y niñas de toda la República Centroafricana habían sentido un pánico similar al crecer en medio de un conflicto violento, eso no cambiaba nada. Acurrucado entre los árboles, estaba solo en el mundo. Salió de los arbustos y se ofreció como niño soldado. “No quería hacerlo”, recuerda. “Pero la oposición había matado a mi familia y tuve que unirme para protegerme”.

Es una estrategia de reclutamiento eficaz. Ofrecer a un niño o niña aterrorizado la protección que necesita para sobrevivir. Convertirse en el salvavidas, la familia y el único medio de supervivencia.

Lionel era demasiado pequeño para manejar un arma con eficacia, por lo que los líderes le encargaron que se ocupara de las municiones. Este papel implicaba estar cerca de los combates durante la batalla. Vio y oyó cosas que ningún niño ni niña debería siquiera imaginar.

Pasado un tiempo, cuando los combates disminuyeron, fue liberado del servicio. La milicia ya no lo necesitaba, pero el impacto de estas vivencias había hecho mella en Lionel. Su mente estaba llena de horribles imágenes y sonidos desgarradores.

¿Cómo puede un niño o niña lleno de pesadillas retomar su infancia? ¿Dónde y con quién? ¿Quién quiere a un niño o niña roto, huérfano y sin medios para mantenerse?

De vuelta a casa

Los niños y niñas soldados que sobreviven sufren secuelas psicológicas, sociológicas y emocionales duraderas. Hablamos de infancias destrozadas y años de formación marcados por la violencia y la pérdida: sin seguridad, sin educación, sin familia, sin atención médica. Muchos niños y niñas son marginados por su familia o comunidad al regresar, debido a la violencia en la que participaron. Cuando cumplan 18 años, muchos de ellos habrán presenciado lo peor de la humanidad. Las lesiones físicas y los profundos traumas emocionales acompañan a muchos niños y niñas soldados de por vida.

Los niños y niñas soldado que sobreviven sufren secuelas psicológicas, sociológicas y emocionales duraderas

Lionel también regresó a su casa. Resultó ser una buena decisión. ​​World Vision trabajaba en su comunidad, ayudando a reinsertar a niños y niñas que habían servido en grupos militares, algunos como soldados, otros como trabajadores o novias forzadas. El personal les ofrecía cariño, comprensión, reconciliación y la esperanza de sanar.

Pero, ¿cómo se ayuda a niños y niñas como Lionel a construir la paz con niños y niñas soldados del “bando contrario”, cuyos líderes habían violado, torturado e incluso asesinado a sus seres queridos?

Lionel fue invitado a unirse a un Club de la Paz, donde World Vision ayuda a la infancia a recuperarse y reintegrarse en sus comunidades. Allí aprendió la importancia de la tolerancia, los derechos humanos y el perdón a través de diversas actividades como charlas, música, baile y juegos.

Los equipos de personal tuvieron que ser pacientes y persistentes para conseguir que entendiera que, en realidad, no eran adversarios, sino que todos eran víctimas de la guerra y querían lo mismo: un futuro pacífico, un mañana diferente.

La reinserción en las comunidades puede incluir formación profesional para que los niños y niñas desarrollen habilidades generadoras de ingresos, actividades divertidas y oportunidades para conectar con otros, además de apoyo psicosocial para ayudarles a procesar sus experiencias durante la guerra, brindándoles a los supervivientes un futuro lleno de esperanza y oportunidades.

Hoy, a sus 17 años, Lionel está aprendiendo carpintería. “Por fin me siento seguro y en paz”, dice.