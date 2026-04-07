Después de mirar la Tierra

Perspectiva es la capacidad de ver algo desde un lugar que no es el tuyo. Llevamos siglos intentándolo. Con la filosofía. Con el arte. Con la empatía. Con las drogas. Con el amor. Preguntándonos qué ve el otro, cómo se ve el mundo desde ahí, qué cambiaría en nosotros si pudiéramos, aunque fuera un instante, salir de nosotros mismos. Ahora hay seres humanos que literalmente lo han hecho. Que han salido. Que miran desde fuera. ¿Y qué ven? Una Tierra sin bordes. Sin nombres. Sin los relatos que nos contamos para justificar por qué unos viven y otros no. Solo una cosa entera, frágil, improbable, suspendida en una oscuridad que no tiene fondo. Me pregunto si eso no es la imagen más antigua que existe. La que todos llevamos dentro y no sabemos cómo mirar. Me pregunto si no llevamos toda la historia de la humanidad intentando llegar a ese punto. No al espacio. A esa perspectiva. A vernos desde fuera de lo que somos. Y me pregunto, con todo el frío que me da formularlo, si cuando por fin llegamos, seguimos sin saber qué hacer con lo que vemos.

Verónica Aravena Vega. Barcelona

Bajar impuestos

Ya tenemos el precio del combustible donde estaba los días siguientes a su ascenso meteórico, nada más iniciarse la guerra de Irán. La bajada general de impuestos para neutralizar su impacto ha servido, una vez más, para engordar los beneficios empresariales. Tristemente, habrá que reconocer que la única manera efectiva que tenemos los consumidores de lograr una bajada del precio del combustible —o de cualquier otro bien— es dejar de consumir. No hay otra. Pero el Gobierno aplica una bajada del IVA urbi et orbi en lugar de gestionar ayudas selectivas a los sectores directamente afectados (transportistas, agricultores) y el esfuerzo fiscal tan solo sirve de combustible a una economía puramente especulativa.

Miguel Ángel Cuevas Cosío. Sancibrián (Cantabria)

Defensa del honor

No entiendo por qué la prensa solvente y los políticos de altura no defienden con mayor ahínco a Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos. Esta mujer admirable está siendo acosada por Trump y su administración servil. Hagamos algo entre todos para poner fin a la situación que está sufriendo Francesca Albanese y devolverle lo que nunca hubo de perder: el respeto y el honor.

Fernando Esquinza Sáenz. Zamora

La carta de Candela

Me ha emocionado la carta al director de Candela Sánchez Martín del pasado domingo en la que habla de la muerte de su madre y de un padre que se queda solo. Yo soy como ese padre que vivió hace meses una ausencia que me recuerda cada día el amor de aquella que también se fue después de toda una vida en común en la que nos amamos y vivimos felices, después de tantos años de trabajo, alegrías, cabreos y besos. Cuánto amor igual haría falta en este mundo que se deshace en odio y en guerras sin dar valor a nada más que al negocio generado en ellas. A una vida en la que posiblemente la IA haga ya esa carta que yo escribía cada día en nuestro noviazgo, a pluma y sello, que culminó en toda una vida unidos. Se me salto una lágrima también a mi hoy. Gracias, Candela.

César Moya Villasante. Madrid