Lo de Vox y la regularización masiva: ni uno más

Un dato. Para entender el impacto del anuncio de la regularización masiva en España solo que hay entrar en las tendencias de Google. La búsqueda con las palabras “aprobación regularización masiva” ha crecido un 400% en las últimas 24 horas. “Decreto regularización inmigrantes” un 350%. Y “cuándo entra en vigor el decreto de regularización” otro 350%. “Qué tiempo hará mañana”, por cierto, ha caído un 8%: llueve, llueve y volverá a llover. Menos mal que la semana que viene da lluvia otra vez.

Con la regularización masiva, Vox ha activado la maquinaria en sus redes sociales, donde son el partido más seguido en España. Suma cuatro millones de seguidores entre sus perfiles de TikTok, Instagram, Facebook y X, lo que era antes Twitter. Bien. A las 18.03 de este martes, el perfil en X —con 650.000 suscriptores— publicó: “¡Ni uno más! Vox se opone al plan del bipartidismo de regularizar a 500.000 extranjeros”.

La imagen que adjuntaban fue generada por Inteligencia Artificial. Ahí sale un sonriente Pedro Sánchez —quién iba a ser— sentado en lo que parece un despacho junto a la bandera española y la de la Unión Europea. Tras Sánchez aparecen nueve hombres con rasgos árabes con el pasaporte de España y un cartel roto sobre la mesa que pone “antecedentes penales”. Un usuario, MrFurius81, respondió con un pantallazo de la imagen de estos hombres: “Si son todos iguales que Abascal”. En fin. Lo importante es que para Vox ninguna mujer se va a regularizar en España, solo hombres con rasgos árabes vestidos con sudaderas de capucha negra y, por supuesto, que hayan cometido algún delito antes.

Casi a la misma hora, en Instagram (un millón de seguidores), Vox subía también otro vídeo de su eurodiputado Jorge Buxadé. “No a la invasión. La invasión mata”. Lo mismo hizo Santiago Abascal, pero con un dato nuevo. “La corrupción mata. La invasión también mata”. Vox ya va con todo: todo mata. Mensajes simples, claros, directos. Acorde a los nuevos tiempos donde todo funciona muy rápido y no hay tiempo ni para leer dos minutos. Katherine Kondor, investigadora del Centro Noruego de Estudios sobre el Holocausto y las Minorías señalaba en el diario británico The Guardian hace unas semanas que la extrema derecha se infiltra de manera muy simple en el día a día de los ciudadanos. “Es aterrador, sinceramente. Puedes radicalizarte sentado en tu sofá”. Basta este ejemplo de Vox con la Inteligencia Artificial.

Estos son algunos de los comentarios recabados en X, justo debajo del mensaje de Vox. “Todos para afuera”. “Fuego”. “Solo vosotros podéis hacerlo. A por ellos”. Así, docenas. “La ultraderecha es muy eficaz fijando los temas y los marcos”, apuntaba este martes el profesor de Filosofía del Derecho de la UNED Borja Barragué en el programa Hora 25, de la cadena SER. “La ultraderecha es como un iceberg, la conspiración es el trozo de hielo que asoma, pero toda la parte que queda oculta bajo el agua son problemas reales, como el de la vivienda, las malas condiciones laborales y el encarecimiento de la vida. Es decir, muchos problemas sociales que en realidad son la razón de ser de la izquierda”.

El pasado 1 de enero, por ejemplo, la red social X se llenó de comentarios racistas por algunos de los bebés que habían nacido este día. “Hajar, la primera bebé nacida en la Región de Murcia en 2026”, difundía el canal autonómico 7. El vídeo alcanzó casi tres millones de visualizaciones. En él se veía cómo esta familia de origen árabe era la primera en dar a luz en Murcia en este 2026. El presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, adjuntó el vídeo en su cuenta y puso: “Para aumentar la natalidad nacional es imprescindible la conciliación familiar, sueldos dignos, vivienda asequible, seguridad en las calles y las ayudas con prioridad nacional”. Menos mal que Vox, eso sí, fue el único partido que votó en contra el pasado septiembre para ampliar los permisos de nacimientos y cuidados.