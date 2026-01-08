Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Frenar el abuso en créditos pequeños

Una regulación más dura del crédito al consumo es imprescindible para defender a los clientes más vulnerables

Tarjetas de crédito revolving
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que transpone la directiva europea de crédito al consumo para crear herramientas ante los abusos de un sector cuya relevancia en las economías familiares ha ido creciendo en los últimos años. España era la única de las grandes economías de la zona euro que no había adoptado esta normativa, que, según los expertos, avanza significativamente en la protección a los consumidores. El objetivo es proteger a las familias, especialmente las más vulnerables, que dependen de créditos pequeños con elevados intereses para poder hacer frente a gastos extraordinarios.

El crédito al consumo se concede para financiar pequeñas compras, por ejemplo, electrodomésticos o viajes. Tradicionalmente en manos de los grandes bancos y un puñado de entidades especializadas —muchas de ellas relacionadas con grandes empresas de la distribución—, durante la última década cada vez más empresas, muchas de ellas online, ofrecen crédito a muy corto plazo e intereses altísimos (en algunos casos, a tasas superiores al 3.000% anual). El anteproyecto crea dos nuevas figuras legales para acoger a esas empresas y las pone a todas bajo la misma obligación de registro y supervisión del Banco de España. El cambio más visible de la nueva ley es que, por primera vez, se limitan los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo. La referencia está basada en la Tasa Anual Equivalente (TAE), que indica el coste efectivo del crédito e incluye comisiones y gastos. El coste máximo se fijará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, más un margen adicional en función del importe del préstamo.

La norma introduce además una regulación específica para los créditos de alto coste, que suelen ser por pequeñas cantidades (a veces 50 euros) y por muy corto plazo (un mes). Quienes los necesitan suelen ser consumidores que no acceden al crédito bancario tradicional y, por tanto, especialmente vulnerables. También se incluyen en el anteproyecto las tarjetas revolving, uno de los productos más polémicos por su capacidad de acumular intereses y, en consecuencia, facilitar el sobreendeudamiento.

Las obligaciones de información y publicidad también se endurecen. Los prestamistas denominados de alto coste deberán facilitar al cliente información con al menos 24 horas de antelación a la contratación. El proyecto también prohíbe hacer publicidad destacando la rapidez o facilidad para obtener el préstamo. Y se refuerza la evaluación de solvencia, la transparencia en la información precontractual y las garantías en los créditos contratados a distancia.

El crédito es el corazón de cualquier economía moderna. Que funcione de forma segura y honesta es imprescindible para garantizar la confianza de los consumidores y la estabilidad económica de los hogares. Toda regulación que facilite ese proceso es más que bienvenida.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Tropas de paz, también en Ucrania

El País

Borrachera de poder de Trump

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_