Vox en la España de Leonor

A algunas voces de la ultraderecha les ha empezado a incomodar la monarquía parlamentaria, como institución, dentro de su idea de España. El Rey no solo simboliza la Constitución de 1978, sino también un orden que se ha ido consolidando durante los últimos 40 años en torno a dos grandes partidos tendientes al centro y a unos consensos básicos. En ese sentido, Vox aspira a convertirse en la primera fuerza política del país —en sustitución del Partido Popular— dándole la puntilla a nuestro bipartidismo clásico. Tal vez sea ese el motivo por el que algunas corrientes de derecha antisistema la tienen tomada con el monarca Felipe VI, como cúspide del actual modelo constitucional.

Aunque el partido de Santiago Abascal no se ha pronunciado explícitamente en contra de la institución, resulta evidente que Vox surfea la ola que algunos quieren promover contra el jefe del Estado. Comenzó como un pequeño reducto entre los jóvenes que protestaban en Ferraz contra la amnistía. Se añadió Alvise Pérez junto a algunos seguidores, a quienes no les sentó bien que el Rey cumpliera con su función de sancionar la citada ley, aprobada en las Cortes Generales. Desde entonces, Abascal también ha ido teniendo actitudes poco esperadas: ha optado por no acudir a varios actos en los que estaba presente Felipe VI, alegando que se trataba de una protesta contra Pedro Sánchez. En las redes sociales, es llamativo cómo los bulos sobre la Casa Real se han hecho notar estos días entre algunos usuarios: desde quienes afirmaban que el Rey no había felicitado la Navidad —algo falso, pues el mensaje aparecía en la portada de la postal oficial de la institución— hasta quienes aseguraban que en su discurso no había signos navideños, pese a que al fondo de la sala del Palacio Real se podía ver un belén.

Así pues, existen pulsiones en la ultraderecha antisistema que, aunque sean minoritarias, se abonan ahora a una especie de revisionismo sobre el papel de la monarquía en España. Piensan que quizá habrían preferido una república antes que un monarca que no “le pare los pies” a Sánchez, en defensa de la unidad nacional. La distorsión es clamorosa: precisamente, los independentistas pusieron el grito en el cielo por el el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017. Por tanto, lo que algunos parecen anhelar ya no es un monarca constitucional que cumpla estrictamente con sus funciones legales y democráticas, sino otra figura, a saber de qué tipo. El bipartidismo se está quedando así como el principal baluarte en defensa de la España de la Transición. Mucho se critica al PSOE desde la derecha, pero fue Alfredo Pérez Rubalcaba ―símbolo del felipismo― quien pilotó el partido durante el proceso que llevó de la abdicación del Rey emérito a la sucesión de Felipe VI. Además, fue con Sánchez cuando el emérito salió del país, dando paso a una familia real con la mirada puesta en el Rey actual y en su heredera.

El caso es que el ecosistema reaccionario ha visto una oportunidad cuestionando la forma en que la derecha clásica venía entendiendo varios de sus pilares. Mientras el PP defiende a la Conferencia Episcopal, Abascal critica a los obispos por defender la doctrina social de la Iglesia en materia de inmigración. Mientras los altavoces de dentro de la M-30 veneran a José María Aznar o al proyecto de Isabel Díaz Ayuso, Vox ha ido arrinconando a los liberales para dar más peso a quienes promueven la estrategia de la lepenización, dentro de su deriva más proteccionista. El país en el que un partido salido de los extremos podría cosechar una mayoría absoluta probablemente no pivote sobre los mismos códigos que hemos conocido hasta ahora: existe una ventana generacional para socializar a muchos jóvenes en nuevas lógicas. Si la izquierda más antimonárquica fuera plenamente consciente de lo que sube en España, quizá se apresuraría a defender las instituciones surgidas de la Constitución de 1978, a modo de parapeto. Algunos círculos de ultraderecha anhelarían promover una eventual reforma constitucional si PP y Vox lograran la mayoría suficiente. Aunque independentistas y cierta izquierda lleguen a creer que les conviene esa pinza tácita, deberían saber que difícilmente saldría de ahí su “república plurinacional y laica”, sino un modelo más centralista.

En consecuencia, las miradas están puestas en el país en el que por edad probablemente reine la princesa Leonor: la de la generación Z. El orden constitucional actual todavía sigue teniendo fuerte arraigo entre quienes vivieron la Transición, en parte porque el miedo a la involución cimentó la adhesión democrática durante décadas. A ello se sumó la prosperidad de los años ochenta, que permitió avanzar a una generación ―la del baby boom— a diferencia de la precariedad que hoy sufren sus hijos. Las condiciones materiales también moldean sistemas políticos. Fabricar jóvenes antisistema, sin expectativas vitales, no solo catapulta el voto a la ultraderecha, sino que probablemente también tendrá un coste para algunos aspectos de nuestra Constitución, nuestras instituciones o la propia democracia a largo plazo. Ya solo queda saber el papel que piensa jugar Vox en la futura España de Leonor.