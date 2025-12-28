Videoanálisis |Hacía un país de clases medias

Para no perder la costumbre, nos engañaron

Quienes nos dijeron que la Cuarta Transformación y la prosperidad eran fuerzas incompatibles, nos mintieron.

Quienes nos advirtieron que un proyecto redistributivo destruiría la moneda, el trabajo, la inversión y que terminaríamos siendo Cuba o Venezuela, erraron.

Un informe reciente del Banco Mundial muestra que México, durante el sexenio pasado, aun con un crecimiento económico mediocre, fue el país donde más se incrementó la clase media en América Latina.

A pesar de que no hubo un pastel más grande, lo repartimos mejor.

Bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, unas 12 millones de personas cruzaron el umbral de la clase media, es decir, que obtienen ingresos diarios de al menos 17 dólares y menos riesgo de volver a caer en pobreza ante un golpe económico.

Ciento treinta y ocho Estadios Azteca repletos de personas que dejaron de sobrevivir y alcanzaron un ingreso más seguro.