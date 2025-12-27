Ir al contenido
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Estado de gracia

Esa mañana no fui una adulta que busca silencio para escribir sino una criatura soñadora que abrazaba un mundo en el que nada era molesto

Leila Guerriero
Leila Guerriero
Me desperté y, poco más tarde, el mundo era otro. No eran las ocho de la mañana, no era Buenos Aires. La puerta del balcón permanecía abierta para que la gata se distribuyera al sol, el hombre con quien vivo preparaba café mientras hablaba con un amigo que estaba en Tierra del Fuego, la luz atropellaba los vidrios con la alegría marina del verano, ladraba un perro, cantaban los zorzales. Todo era desorden y bullicio y, de pronto, no estuve ahí, en mi departamento, tratando de concentrarme y escribir, sino en el barullo desprolijo de una mañana de verano en la pequeña ciudad en la que me crie. El aroma al jabón blanco derritiéndose en los fuentones de zinc, la ropa expuesta al sol, la radio sintonizada en un programa de folklore, la voz arqueada de mi madre cantando con esa redondez oscura que tenía para alcanzar los graves, el verdor efervescente de las uvas, los estallidos dulces de las brevas cayendo en el patio, el chasquido tierno de los pies de mi hermano saltando sobre el agua mientras regaba el romero. Vi la escalera contra la pared del fondo a la que subíamos para juntar las aceitunas de las ramas altas del olivo, vi el pañuelo de seda que mi madre usaba atado sobre el pelo, respiré el aire fértil, el olor ácido que traía mi padre cuando regresaba del campo, el ruido rechoncho de sus botas repletas del agua barrosa de los canales. Había ruidos, crepitaciones, roces, un erotismo inocente de velocidad amainada. Esa mañana, en Buenos Aires, no fui una mujer adulta buscando tensamente silencio y soledad para escribir sino una criatura soñadora que abrazaba un mundo lleno de ruido, de jabón y de tiempo, un mundo en el que la vida burbujeaba en el pequeño bullicio de las cosas, un mundo en el que nada era molesto porque todo estaba preñado de esporas de cariño y sonaba como si fuera una forma del amor y yo, en ese mundo, podía vivir en un estado de gracia que, bendito sea, no servía para nada.

Sobre la firma

Leila Guerriero
Leila Guerriero
Periodista argentina, su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y Europa. Es autora de los libros: 'Los suicidas del fin del mundo', 'Frutos extraños', 'Una historia sencilla', 'Opus Gelber', 'Teoría de la gravedad' y 'La otra guerra', entre otros. Colabora en la Cadena SER. En EL PAÍS escribe columnas, crónicas y perfiles.
