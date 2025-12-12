Un golpe tras otro
La sucesión de casos de corrupción y acoso sexual hacen urgente una respuesta drástica y sin excusas por parte del PSOE
La revelación este miércoles de un nuevo escándalo de presunta corrupción en la órbita del PSOE contribuye a reforzar cierta sensación de desgaste acelerado, no del Gobierno de España, pero sí de la coraza moral con la que el proyecto político liderado por Pedro Sánchez se ha presentado a los ciudadanos desde hace siete años.
El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; la exmilitante socialista Leire Díez, y Antxon Alonso —socio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en la empresa que está en el centro de la trama de presuntas mordidas a cambio de obras— fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por corrupción en la que se practicaron además 19 registros en empresas, varias de ellas públicas. Las tres detenciones se añaden a la causa contra el propio Cerdán y a las varias abiertas contra su predecesor en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión, suspendido esta semana en sus funciones de diputado y a punto de ser juzgado.
Todo se suma además al movimiento de mujeres contra las situaciones de supuesto acoso sexual dentro del PSOE que ha cuajado a raíz de la inacción del partido ante las denuncias contra Francisco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa. Si la semana pasada el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, fue suspendido de militancia por ese mismo motivo –aunque solo después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga abriera diligencias—, también este miércoles la formación tuvo que forzar la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La incapacidad del aparato del PSOE para dar respuesta a las denunciantes ha revelado un problema estructural de inercias machistas contra el que se están rebelando las propias mujeres socialistas. La actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, no ha sabido ni atajar ni encauzar ni explicar una tormenta que es de su plena competencia. Hoy dará su primera rueda de prensa desde su nombramiento el 5 de julio, el día en que estalló el caso Salazar.
En este punto, es inevitable empatizar con el ciudadano que haya perdido el hilo de los recientes escándalos que golpean al PSOE. La coincidencia de asuntos turbios contribuye a la impresión de erosión general. La realidad parlamentaria, sin embargo, sigue siendo la misma que hace seis meses, cuando las revelaciones sobre Santos Cerdán dejaron tocado el crédito de Pedro Sánchez. Esa realidad dicta que el presidente está condenado a gobernar sin Presupuestos, lo cual es una grave. Pero también certifica —como se demostró ayer en el Congreso— que el Ejecutivo tiene capacidad de aprobar medidas útiles para los ciudadanos y, sobre todo, que por ahora no hay mayoría alternativa. Entre sus socios de investidura existe el consenso tácito de que la única línea roja es la hipotética aparición de una financiación ilegal del PSOE. En este momento, la continuidad de Sánchez solo depende de Sánchez.
Lo que sí puede estar en cuestión es la confianza ciudadana en el proyecto político de la izquierda. Si eso ya es grave de por sí, lo es más aún cuando la ultraderecha espera su oportunidad para rentabilizar la desafección que genera la acumulación de casos y dinamitar la democracia desde dentro, como en otros países. Por eso son necesarias medidas radicales de transparencia, asunción de responsabilidades y reparación. Tanto en el aspecto de la corrupción como en el del machismo interno, caiga quien caiga. El proyecto que se presentó como regenerador de la vida pública y comprometido con el feminismo necesita una catarsis a la altura del golpe sufrido. De lo contrario, no podrá volver a presentarse ante los ciudadanos con las mismas credenciales.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
España ocultada
De Plus Ultra a la SEPI y detalles de la trama de hidrocarburos: los casos de corrupción que estallan
¿De dónde salió la peste porcina? El laboratorio catalán de la zona con jabalíes infectados hacía experimentos justo con esa cepa del virus
La reaparición de María Corina Machado en Oslo y las incógnitas que deja abiertas
Lo más visto
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’