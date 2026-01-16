Sin rastro de la pareja y una amiga del periodista asesinado en Veracruz

La tragedia se cierne sobre Poza Rica con la desaparición de dos jóvenes cercanas a Carlos Leonardo Ramírez, el periodista asesinado a tiros el 8 de enero en un restaurante de Poza Rica. De acuerdo con los familiares de Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta, las mujeres asistieron al funeral de Ramírez en una ubicación sobre la carretera Poza Rica-Coatzintla el pasado 10 de enero, pero desde entonces no han sido localizadas. Portilla, de 23 años y originaria de Veracruz, era pareja del reportero, mientras que Murrieta, de 22 años y oriunda de Michoacán, era su amiga. Según una publicación de la madre de Portilla, en la que pide ayuda para encontrarla, la muchacha “se quedó con unos amigos” en el panteón aquel día.

A partir de la desaparición, las autoridades han activado el protocolo Alba, un mecanismo para la búsqueda inmediata y la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y se han emitido fichas de búsqueda de Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta. Rocío Nahle, gobernadora del Estado, ha confirmado este lunes en un evento que la Fiscalía de Veracruz mantiene una investigación abierta, tras una denuncia interpuesta por la madre de Portilla. “Se está trabajando. Yo creo que la fiscal es quien tiene que dar el reporte de cómo van”, se ha limitado a decir. En la misma intervención, Nahle sostuvo que solamente existía una denuncia por desaparición.

Carlos Leonardo Ramírez Castro ha sido el primer periodista asesinado este año en México, un país cuya violencia golpea también a este gremio. La organización Artículo 19, que lucha por la libertad de expresión y el acceso a la información, ha documentado el homicidio de 176 comunicadores en el territorio mexicano desde el año 2000 hasta la fecha. Veracruz, ubicado en la costa oriental, es el Estado con el mayor número de muertes registradas: 32. De acuerdo con la institución, nueve informadores han sido asesinados durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, 47 con Andrés Manuel López Obrador, 48 con Felipe Calderón y 22 con Vicente Fox.

Fichas de búsqueda de Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta, desaparecidas en Veracruz. Comisión Nacional de Búsqueda

A través de un comunicado, Artículo 19 ha condenado el homicidio de Ramírez y ha hecho un llamado al Gobierno federal y estatal para que proteja a la prensa y a sus allegados. En la publicación, la institución ha exigido a las autoridades “encontrar con vida a Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz” lo antes posible. Además, ha exhortado a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) que se coordine con el Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras y Periodistas para que se garantice “la seguridad no sólo de la familia y colegas de trabajo de Carlos, sino de los familiares de Wendy y Karime, cuya desaparición se coloca en el marco del asesinato del periodista”.

Ramírez, reportero de nota roja en Poza Rica, estaba en un restaurante en la colonia Cazones cuando unos sujetos le dispararon. Los responsables huyeron en una motocicleta y hasta el momento no se ha conocido ninguna detención relacionada con el caso. Según diversos medios, el joven tenía poco de haber regresado a la ciudad. En 2024, la CEAPP le otorgó medidas de protección durante algunos meses, tras haber recibido amenazas de parte de policías municipales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó que el comunicador fue parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero que, al momento del ataque, ya no formaba parte del mismo. “Él abandonó las medidas porque se fue del Estado. Se fue un tiempo y, cuando regresó, ya no hubo una solicitud sobre eso”, sostuvo. Artículo 19 ha confirmado que el joven informador dejó Poza Rica después de haber recibido nuevas amenazas y que había regresado hacía apenas unos meses.