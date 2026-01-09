El Gobierno confirma que el periodista asesinado en Veracruz contó con protección hasta 2024

El primer periodista asesinado en México en 2026 ha sido Carlos Castro, en Poza Rica Veracruz. El reportero de nota roja estaba cenando en un restaurante este jueves por la noche cuando fue abordado por unos tiradores que abrieron fuego contra él. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha detallado en rueda de prensa este viernes que el reportero estaba dentro del Mecanismo de Protección para periodistas que da el Estado a los profesionales en riesgo o con amenazas, sin embargo, abandonó Veracruz en 2024 por un tiempo y no solicitó reincorporarse al sistema.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó el asesinato del reportero de nota roja en un comunicado. “La CEAPP lamenta profundamente estos hechos que enlutan a la zona norte del estado”, han informado en un documento donde exhortan a las autoridades a investigar “de manera exhaustiva” el ataque. La Asociación de Periodistas de Veracruz se ha unido a las condolencias y han identificado a Castro como el director del portal de noticias Código Norte, una cuenta en redes sociales que cubre sucesos en Poza Rica. “Exigimos justicia para la víctima, efectiva y sin demora. Al Gobierno del Estado, evitar criminalización y al Estado mexicano, acciones concretas para evitar más asesinatos de periodistas”, exigen en el comunicado.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha detallado que él y Rosa Icela Rodríguez están en contacto con la Fiscalía de Veracruz para encontrar a los responsables de ataque. Rodríguez, quien ha lamentado el fallecimiento de Castro, ha indicado que el reportero ya no contaba con las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que suelen incluir un botón de pánico y otros sistemas de seguridad para profesionales en situación de riesgo. “Él abandonó las medidas porque se fue del Estado. Se fue un tiempo y cuando regresó ya no hubo una solicitud sobre eso”, ha indicado la secretaria, quien ha detallado que su dependencia ya está en contacto con la familia y compañeros de Castro en Veracruz. “Ocurrió anoche, están avanzando las investigaciones por parte de la Secretaria de Gobernación y estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, ha añadido.

Castro abre la lista de periodistas asesinados en 2026 México, el país sin ninguna guerra activa en la que mueren más periodistas en el mundo. El año pasado, el reportero Miguel Ángel Beltrán —hallado en octubre envuelto en una cobija en Durango con un narcomensaje— fue el noveno y último periodista en perder la vida en el país, según el conteo de Reporteros Sin Fronteras. “El comunicador se suma a la lista de ocho reporteros asesinados en 2025, un año que ya se ha convertido en el más letal para la prensa mexicana desde 2022″, subrayaban en su último informe. Veracruz es el Estado donde se han registrado más asesinatos de profesionales de la prensa desde el año 2000, con 31 reporteros asesinados, muy por delante de Guerrero (19) o Oaxaca, Tamaulipas y Durango (15 cada uno), según el registro de Artículo 19.