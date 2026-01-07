La fiscal de Veracruz que acusó de terrorismo a un periodista abandona su cargo

La carrera de Karla Díaz Hermosilla como fiscal regional en Coatzacoalcos, en Veracruz, ha llegado a su fin. La titular abandona su cargo y será sustituida por Braulio Salvador Conde Rivas al frente de la dependencia. El cambio se produce tras el escándalo que suscitó la acusación que elaboró Díaz contra un periodista de nota roja local, Rafael Lafita León, al que señalaba por terrorismo y otros delitos. Pese a que un juez desechó los cargos de terrorismo, el reportero sigue cumpliendo un año de prisión domiciliaria por las denuncias de encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad.

Karla Díaz Hermosilla llevaba al frente de la Fiscalía regional de la zona sur de Coatzacoalcos desde marzo de 2024, cuando fue designada en un paquete de cambios que anunció la entonces fiscal estatal, Verónica Hernández Giadáns. “Estos cambios se realizaron evaluando la capacidad, aptitud, desempeño y responsabilidad de cada servidor público, promoviendo su ascenso de manera escalafonaria, incluyendo a más mujeres que se han destacado por sus resultados, entrega y compromiso”, anunció la dependencia entonces. Antes había sido encargada de la subunidad Integral de Boca del Río de Veracruz y fiscal auxiliar en la misma dependencia.

Sin embargo, su trayectoria quedó truncada por una acusación insólita contra un periodista de nota roja local. Rafael León, más conocido como Lafita, fue detenido en Nochebuena cuando salía de su casa. Pasó seis días en prisión antes de ser trasladado a su domicilio para cumplir con la medida cautelar de un año de prisión. En las acusaciones, firmadas por Hermosilla, estaban los cargos de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad. Un juez desestimó la primera por falta de pruebas, pero mantuvo las demás. “Lo que aquí dicen es que estoy causando un terror en la ciudadanía con los muertos, los cuerpos desmembrados, las narcomantas y que estoy haciendo que se quieran ir de Coatzacoalcos”, explicó Lafita en entrevista telefónica a este periódico. Además, la Fiscalía Regional le acusa de tener relaciones con el crimen organizado y de no reportar a las autoridades cuando le llega el pitazo de una de sus fuentes de algún cadáver o narcomanta, de ahí el delito de encubrimiento. Además, si en el mensaje que dejaban los delincuentes en las lonas aparecían nombres de policías, Lafita lo publica, por lo que las autoridades consideran que esto constituye un delito contra las instituciones de seguridad.

El escándalo de la acusación por terrorismo llegó hasta Palacio Nacional, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió explicaciones a la Fiscalía Estatal. “[El delito de terrorismo] nunca se ha usado en México”, indicó Sheinbaum, quien insistió en que la libertad de expresión está “por encima de todo”. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó las palabras de la presidenta. “En la mañana la presidenta hizo una declaración, la cual comparto al 100%, y como está en proceso de vinculación, pues no se puede opinar hasta que esto pase y que sea la Fiscalía [la que se pronuncie]”, dijo. La fiscal estatal Jiménez Aguirre se apresuró entonces a informar en una rueda de prensa que Lafita sería vinculado solamente a los delitos de encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, sin dar más detalles sobre la denuncia de terrorismo descartada de Hermosilla. Poco después, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación para que el Mecanismo de Protección a Periodistas en México sirva para dar apoyo a reporteros con procesos judiciales abiertos en su contra por su trabajo.

Hermosilla será sustituida por Braulio Salvador Conde Rivas, el nuevo fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos. Anteriormente, Conde Rivas había coordinado la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en esa misma ciudad y trabajó en el departamento jurídico de la Dirección General de la Policía Ministerial.