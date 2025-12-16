Condenado a 14 años de prisión el jefe de la banda que atentó contra Ciro Gómez Leyva

Un juez ha condenado este martes a 14 años de prisión a Armando Escárcega, alias El Patrón, el jefe de los criminales que atentaron contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, según han recogido distintos medios nacionales y ha informado el propio comunicador. La decisión del juez se toma por la tentativa de homicidio en contra Gómez Leyva, y se suma a las otras seis condenas que han rodeado al caso, entre las que se encontraban las de Héctor Martínez, El Bart, considerado el autor material, sentenciado con 14 años; o que Pedro Gómez, Pool, a 12, por cerrarle el paso al periodista durante el atentado.

“Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución”, ha subrayado Gómez Leyva en un comunicado en redes. El ataque se realizó el 15 de diciembre de 2022, cuando Gómez Leyva regresaba a casa tras presentar el informativo de la noche en Imagen Televisión. Una moto con dos personas a bordo le persiguió por la alcaldía de Coyoacán, al sur de Ciudad de México. Lo adelantó. Uno de ellos sacó el arma, apuntó, disparó y huyó. La escena terminó con el periodista ileso. Su coche estaba blindado.

El juez Edmundo Manuel Perisquia también ha dictado una multa de unos 45.000 pesos para El Patrón. “Se dicta sentencia contra Armando Escárcega Valdéz, al determinar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, con una pena de 14 años de prisión”, ha expuesto el magistrado en el dictamen, recogido El Universal.

En el listado de sentencias, también se encontraban otras cuatro mujeres a las que un juez condenó a tres años y 11 meses de libertad condicional en 2024. Una pena que, como la del Pool y la del Bart, se realizaron mediante un proceso abreviado que ellos mismas solicitaron ante la FGR, que a su vez elevó la petición al juez. La trama derivó a un total de 14 detenciones por el caso: 13 en México y una más en Estados Unidos. El periodista destacó en entrevista con este diario que, desde abril del 2024 El Bart y El Pool se acusaron de recibir instrucciones por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Dos años después del atentado, El Bart conversó con la activista Saskia Niño de Rivera en la prisión de Santa Martha Acatitla. Allí, aseguró que habría vuelto a repetir el ataque. “Pero con más precaución”, acotaba. En esa misma conversación, el sicario aseguraba haber asesinado a más de 20 personas. El periodista reconoció que cuando vive en México (en la actualidad reside en Madrid) “el miedo siempre está ahí”. “Sé que cuando estoy en México vivo en un país muy peligroso y muy violento, y que si en verdad es el CJNG quien está detrás de esto, nunca sabré si consideraron suficiente lo que hicieron o si lo van a volver intentar”.