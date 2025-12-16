Ir al contenido
_
_
_
_
México
amenazas a periodistas en México

Condenado a 14 años de prisión el jefe de la banda que atentó contra Ciro Gómez Leyva

Armando Escárcega Valdez, ‘El Patrón’, es sentenciado por tentativa de homicidio en contra del periodista mexicano

Ciro Gómez Leyva
Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un juez ha condenado este martes a 14 años de prisión a Armando Escárcega, alias El Patrón, el jefe de los criminales que atentaron contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, según han recogido distintos medios nacionales y ha informado el propio comunicador. La decisión del juez se toma por la tentativa de homicidio en contra Gómez Leyva, y se suma a las otras seis condenas que han rodeado al caso, entre las que se encontraban las de Héctor Martínez, El Bart, considerado el autor material, sentenciado con 14 años; o que Pedro Gómez, Pool, a 12, por cerrarle el paso al periodista durante el atentado.

“Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución”, ha subrayado Gómez Leyva en un comunicado en redes. El ataque se realizó el 15 de diciembre de 2022, cuando Gómez Leyva regresaba a casa tras presentar el informativo de la noche en Imagen Televisión. Una moto con dos personas a bordo le persiguió por la alcaldía de Coyoacán, al sur de Ciudad de México. Lo adelantó. Uno de ellos sacó el arma, apuntó, disparó y huyó. La escena terminó con el periodista ileso. Su coche estaba blindado.

El juez Edmundo Manuel Perisquia también ha dictado una multa de unos 45.000 pesos para El Patrón. “Se dicta sentencia contra Armando Escárcega Valdéz, al determinar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, con una pena de 14 años de prisión”, ha expuesto el magistrado en el dictamen, recogido El Universal.

En el listado de sentencias, también se encontraban otras cuatro mujeres a las que un juez condenó a tres años y 11 meses de libertad condicional en 2024. Una pena que, como la del Pool y la del Bart, se realizaron mediante un proceso abreviado que ellos mismas solicitaron ante la FGR, que a su vez elevó la petición al juez. La trama derivó a un total de 14 detenciones por el caso: 13 en México y una más en Estados Unidos. El periodista destacó en entrevista con este diario que, desde abril del 2024 El Bart y El Pool se acusaron de recibir instrucciones por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Dos años después del atentado, El Bart conversó con la activista Saskia Niño de Rivera en la prisión de Santa Martha Acatitla. Allí, aseguró que habría vuelto a repetir el ataque. “Pero con más precaución”, acotaba. En esa misma conversación, el sicario aseguraba haber asesinado a más de 20 personas. El periodista reconoció que cuando vive en México (en la actualidad reside en Madrid) “el miedo siempre está ahí”. “Sé que cuando estoy en México vivo en un país muy peligroso y muy violento, y que si en verdad es el CJNG quien está detrás de esto, nunca sabré si consideraron suficiente lo que hicieron o si lo van a volver intentar”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Ciudad de México. Estudió Periodismo en la Universidad de Valencia y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva: “López Obrador no es mi enemigo. No sé si yo sea el de él”

Elías Camhaji | Madrid
Ciro Gómez Leyva

Los condenados por el atentado contra Ciro Gómez Leyva: “Yo le doy. Pero no tengo muchos tiros”

Pablo Ferri | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sheinbaum, sobre el triunfo de la ultraderecha en Chile: “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina”
  2. El panadero Richard Hart pide disculpas a México tras decir que en el país “no existe la cultura del pan”
  3. El juez cancela la audiencia y pone en suspenso el proceso contra María Amparo Casar
  4. El presidente de Miss Universo castiga a México y traslada su sede administrativa a Nueva York
  5. La cafetería “más bonita del mundo” seduce a Ciudad de México con murales, deidades y donas
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_