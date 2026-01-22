10 lecturas que reflejan los claroscuros de la maternidad

Decía la escritora y actriz Sonya Walger en una entrevista publicada en Mamas & Papas el pasado agosto que escribir puede ser “un acto de comprensión radical”. Precisamente buscando entender y dejar constancia de quién fue su padre escribió León, una mémoire construida a partir de recuerdos y diarios que muestran fragmentos de un hombre complejo, y en gran medida ausente, que huyó durante toda su vida de la rutina y lo cotidiano.

Quizás por esta necesidad de análisis, la literatura es una fuente inagotable de experiencias en torno a la maternidad y a la paternidad. También sobre ser hijos y comprenderse en el contexto de la familia. Los 10 libros de esta selección exploran ese territorio complejo y contradictorio: maternidades inesperadas, ambivalencias cotidianas, los caminos de la reproducción asistida, la familia como yugo o las reivindicaciones de los cuidados son algunos de los temas que sobrevuelan estas novelas de publicación reciente.