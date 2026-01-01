¿Están los niños de ahora perdiéndose las antiguas tradiciones navideñas, como la de pedir el aguinaldo?

Mantener ciertas costumbres y compartirlas con la familia suele ser beneficioso para los niños, sobre todo si transmiten valores como la generosidad o la gratitud. Sin embargo, la globalización y los progresivos cambios sociales hacen que se pierdan muchas de ellas

España tiene muchas tradiciones navideñas que vienen de lejos, como la de pedir el aguinaldo, que se remonta al siglo XIX. Su expansión popular empezó en pueblos y regiones de Castilla, Extremadura o Galicia, donde era habitual que los niños salieran cantando villancicos con panderetas y zambombas a pedir de casa en casa el aguinaldo. Era una tradición muy arraigada que hoy se diluye y queda en la memoria de las generaciones mayores o en actos organizados en pueblos para evitar que desaparezca del todo, pero, ¿dónde pervive todavía esta mítica tradición?

“Cada vez existen más modelos y estilos familiares, y nos regimos menos por las normas sociales, como son las tradiciones de la Navidad”, asegura la psicóloga infantojuvenil Ángela de la Fuente. No obstante, precisa que es siempre beneficioso para los niños que mantengan ciertas costumbres en familia. “Es importante que cada persona pueda vivir las Navidades como sienta acorde con su situación familiar y social, en primer lugar. Que los más pequeños mantengan tradiciones familiares es bueno porque se les involucra en diferentes dinámicas familiares y pasan tiempo de calidad junto a sus progenitores”, sostiene. Por su parte, Syra Balanzat, psicóloga especialista en niños y adolescentes en El Prado Psicólogos, recalca cómo el aguinaldo es una forma más de transmitir valores en el periodo navideño. “La antigua tradición de pedir el aguinaldo es un símbolo que aporta a los niños la transmisión de valores como la generosidad o la gratitud, y esto ayuda a sostener tradiciones que continúan ahí, y que pueden generar motivación e ilusión”, argumenta.

En Madrid, esta tradición popular también se remonta al siglo XIX, cuando existían las rondas infantiles de aguinaldo en las que los más pequeños iban de casa en casa con zambombas y panderetas, pero que hoy en día, a pesar de mantener otras programaciones como cantos tradicionales, corales o pasacalles, las rondas del tradicional aguinaldo se han perdido. Y es que la globalización de las costumbres, como adoptar tradiciones de otros países, la multiculturalidad que caracteriza a la capital o los progresivos cambios sociales, hacen que se pierda. Sin embargo, ¿existe una pérdida real y progresiva de interés en que los niños se involucren en rondas de aguinaldo?

“Creemos que es muy importante en esta era de globalización, de redes sociales y tecnología que se recupere la esencia de nuestra cultura tradicional como son las tradicionales rondas de aguinaldo infantiles”, dice Manuel Tomeo, vicepresidente del Grupo Folklórico Alto Aragón, agrupación de folclore tradicional aragonés donde llevan más de 50 años haciendo rondas infantiles de aguinaldo. Tomeo insiste en que, si lo hacen año tras año, es porque los niños se divierten mucho. “Una vez que lo conoces, y bien hecho, los niños se divierten. Cualquier niño que participa en la ronda de San Nicolás, por ejemplo, o en la de Jaca, se divierte, y está dispuesto a venir el año siguiente”, asegura. “Siempre valoramos el esfuerzo de mantener viva una tradición que fomenta la alegría, la generosidad y el sentido de comunidad”, añade.

En Galicia, por poner otro ejemplo, en la localidad de Arteixo (A Coruña) varios escolares salieron a cantar villancicos y a pedir el aguinaldo por el pueblo el año pasado a cambio de alimentos, según informó el diario local El Ideal Gallego. Además, esta tradición está muy relacionada con otras como la figura del Apalpador, un personaje folclórico parecido a Papá Noel, que aparecía en Nochebuena y llevaba castañas y dulces a los niños de pueblos gallegos en Lugo u Ourense, o la llamada “bendición de la zoca” que aún se realiza en varios pueblos del Pirineo Aragonés. “El día de Nochebuena, el pequeño de la casa pronunciaba unas palabras ritualizadas para bendecir la zoca, un tronco de árbol de grandes raíces que se coloca en la chimenea, para posteriormente entregar los regalos”, explica Manuel Tomeo.

En la capital española también se mantienen tradiciones antiquísimas desde el siglo XVIII, como las Hogueras de Navidad y de Reyes. Ya en el siglo XIX, los mercadillos navideños, sobre todo, el de la plaza Mayor, o la llamada “Salida del Niño”, donde las familias mostraban a sus niños pequeños el 1 de enero a modo de “presentación social”, vestidos con ropa nueva, era algo muy típico en la sociedad madrileña de hace dos siglos. Sin embargo, sigue destacando en España una tradición que proviene de la Edad Media, como es la mítica Misa del Gallo, un momento de reunión comunitaria, familiar y espiritual muy importante, donde la comunidad se reúne para orar, cantar y dar gracias.