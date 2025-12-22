Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en directo

Siga en directo desde las 9.00 la señal de televisión del sorteo de El Gordo de Navidad producida por RTVE. El Teatro Real de Madrid vuelve a ser la sede del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde los niños y niñas de San Ildefonso cantarán los números y premios. El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios el 70%, 2.772 millones de euros.