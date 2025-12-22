Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en directo
Sigue el sorteo de El Gordo de Navidad y consulta todos los premios y pedreas en la lista oficial
Siga en directo desde las 9.00 la señal de televisión del sorteo de El Gordo de Navidad producida por RTVE. El Teatro Real de Madrid vuelve a ser la sede del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde los niños y niñas de San Ildefonso cantarán los números y premios. El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios el 70%, 2.772 millones de euros.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios