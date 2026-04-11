Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | La delegación de EE UU liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán

Un hombre conduce su moto junto a un cartel que anuncia las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad (Pakistán), este viernes.

La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. El equipo negociador de Irán, liderado por Mohamad Baqer Qalibaf, llegó de madrugada a la capital de Pakistán. Irán ha condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y a que la tregua se extienda a Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán. “Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One. Por otro lado, Líbano ha anunciado que comenzará conversaciones de alto el fuego con Israel el 14 de abril en Washington, después de que Benjamin Netanyahu ordenara iniciar contactos, aunque mantiene su rechazo a una tregua en el país vecino, donde ya han muerto más de 1.900 personas.

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