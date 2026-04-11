Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | La delegación de EE UU liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán
Teherán condiciona el diálogo a que paren los ataques en Líbano
La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. El equipo negociador de Irán, liderado por Mohamad Baqer Qalibaf, llegó de madrugada a la capital de Pakistán. Irán ha condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y a que la tregua se extienda a Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán. “Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One. Por otro lado, Líbano ha anunciado que comenzará conversaciones de alto el fuego con Israel el 14 de abril en Washington, después de que Benjamin Netanyahu ordenara iniciar contactos, aunque mantiene su rechazo a una tregua en el país vecino, donde ya han muerto más de 1.900 personas.
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La delegación de EE UU liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán
La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.
“La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance, ya se ha encontrado en Islamabad. La comitiva ha aterrizado hace unos momentos en la base aérea de Nur Khan en aviones separados”, ha informado una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.
Vance ha viajado acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, horas después de que la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha llegado también a la capital paquistaní.
Según las imágenes difundidas, Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, antes de ser trasladado a la denominada “Zona Roja” de la capital, la zona administrativa donde han sucedido las negociaciones bajo una estricta vigilancia militar. (Efe)
El hotel Serena, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en Islamabad, y donde el Gobierno de Pakistán suele mantener algunas de sus reuniones con líderes extranjeros de mayor peso, es desde este viernes una fortaleza inexpugnable. Allí se han dado cita este sábado Estados Unidos e Irán en medio de una desconfianza total, cada uno con su equipo titular de negociadores, para tratar de alcanzar una salida a una guerra que, en sus 40 días de duración hasta el frágil alto el fuego del pasado miércoles, ha matado a unas 6.000 personas (de ellas, más de 3.000 en Irán y al menos 1.500 en Líbano). También ha afectado directamente a 14 países, sobre todo en el golfo Pérsico, alterado la crucial ruta de exportación de hidrocarburos del estrecho de Ormuz y atizado el temor incluso al uso de armas nucleares por parte de Washington.
Trump desea suerte a Vance para las negociaciones en Pakistán: "Tenemos un buen equipo"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán, país que acoge este sábado las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas. “Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.
Al ser preguntado por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump ha aseverado que “no (lo) permitirá”, alegando que se trata de aguas internacionales. “Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda”, ha reiterado. Asimismo, el magnate neoyorquino ha garantizado que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato ya que el canal “se abrirá automáticamente”. “No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto”, ha apostillado, asegurando que “no será necesario un plan alternativo”. (EP)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 11 de abril.
El equipo negociador de Irán, liderado por Mohamad Baqer Qalibaf, ya ha llegado a Islamabad para negociar este sábado con Estados Unidos una salida al conflicto iniciado tras la ofensiva de Israel y EE UU contra Teherán.
Irán ha condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y a que la tregua se extienda a Líbano.
Por otro lado, Líbano ha anunciado que comenzará conversaciones de alto el fuego con Israel el 14 de abril en Washington, después de que Benjamin Netanyahu ordenara iniciar contactos, aunque mantiene su rechazo a una tregua en el país vecino, donde ya han muerto más de 1.900 personas.
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