Hungría admite contactos con Rusia sobre las conversaciones confidenciales de la UE

El ministro de Exteriores húngaro, señalado por espiar para Moscú, asegura que habla con muchos actores geopolíticos sobre temas de interés para Budapest, incluido el Kremlin

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, señalado en una investigación periodística por informar a Rusia sobre conversaciones confidenciales de la Unión Europea, ha admitido contactos con Moscú. Tras el escándalo por espionaje, que ha indignado en la burbuja europea y ha confirmado lo que muchos sospechaban con fuerza, Szijjártó, uno de los ministros más visibles del Gobierno del nacionalpopulista Viktor Orbán, ha tratado de normalizar la situación. Asegura que habla con muchos actores geopolíticos sobre temas de interés para la industria y la seguridad que afectan a Hungría, incluido el Kremlin. La Comisión Europea se ha mostrado “seriamente preocupada” por el caso y ha pedido explicaciones a Orbán.

“Estos temas deben debatirse con nuestros socios fuera de la Unión Europea”, dijo Szijjártó en un acto de campaña el lunes por la noche. “Hablo no solo con el ministro de Exteriores de Rusia, sino también con nuestros socios estadounidenses, turcos, israelíes, serbios y otros antes y después de las reuniones del Consejo de la Unión Europea”, dijo el jefe de la diplomacia húngara. “Lo que digo puede sonar duro, pero la diplomacia se trata de hablar con los líderes de otros países”, agregó a preguntas de una periodista, según un vídeo que ha subido a sus redes sociales.

El diario The Washington Post publicó el lunes la noticia de que durante largo tiempo Szijjártó había informado en tiempo real a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre asuntos sensibles debatidos con otros ministros europeos. En un principio, Szijjártó y el primer ministro Orbán calificaron la noticia de “falsa” y aseguraron que agencias de inteligencia extranjeras la difundieron para enturbiar la campaña de las elecciones del 12 de abril. Unas elecciones para las que las encuestas pronostican una victoria Tisza, el partido rival del Fidesz de Orbán.

Sijjartó ha asegurado que lo que se habla en las reuniones del Consejo de la UE no es confidencial y que en esas citas no se discute nada secreto. “La sugerencia de que hay algún protocolo de seguridad cae en la categoría de estupidez”, dijo el ministro, según informa la prensa local.

16 visitas a Rusia desde la invasión

Orbán, considerado un submarino de Rusia en la UE, ha conservado buenas relaciones con el autócrata ruso Vladímir Putin pese a la invasión a gran escala que lanzó sobre Ucrania hace ya cuatro años. El líder nacionalpopulista ha visitado desde entonces Moscú varias veces. Su ministro, aún más: hasta en 16 ocasiones, la última el pasado 4 de marzo, cuando se reunió con Putin en el Kremlin.

El caso de espionaje, que constata las sospechas de la mayoría de la diplomacia europea en Bruselas, ha sacudido la campaña electoral húngara, en la que el conservador Tisza de Péter Magyar (de la familia del Partido Popular Europeo y que antes fue correligionario de Orbán) está poniendo en aprietos a Fidesz.

El Gobierno húngaro, que ha recibido varios reproches de Bruselas por vulnerar el Estado de derecho y mantiene bloqueadas decisiones clave de la UE en apoyo a Ucrania, ha puesto en el punto de mira al periodista de investigación Szabolcs Panyi. El reportero publicó una investigación que incluye el informe con la transcripción de una llamada entre Szijjártó y Lavrov en 2020.