Muere Lionel Jospin, ex primer ministro socialista de Francia

El ex primer ministro socialista Lionel Jospin y su esposa, Sylviane Agacinski, en un acto en el palacio del Elíseo en septiembre de 2022.

El político francés fue jefe de gobierno durante el periodo de cohabitación con el presidente conservador Jacques Chirac

El ex primer ministro socialista francés, Lionel Jospin, ha fallecido a los 88 años de edad, según ha informado este lunes la emisora ​​francesa BFM y el diario Le Monde. Jospin fue jefe de gobierno del presidente de centroderecha Jacques Chirac entre 1997 y 2002, durante el período de cohabitación, término utilizado en Francia cuando el presidente y el primer ministro pertenecen a partidos opuestos.

Como primer ministro, Jospin redujo la jornada laboral, amplió la asistencia sanitaria gratuita e introdujo las uniones civiles, que otorgaban a las parejas no casadas —tanto homosexuales como heterosexuales— los mismos derechos que a las casadas. Aunque era un político progresista, abogó por la austeridad fiscal y vendió más activos estatales al sector privado que cualquiera de sus predecesores —un término medio resumido en su eslogan “Sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado”.

A pesar de sus esfuerzos, el socialista nunca se ganó el cariño de los votantes. Su actitud seria, unida a su matrimonio con la filósofa Sylviane Agacinski, alimentó la imagen de un primer ministro formal y reservado, más cómodo con los informes políticos que con despertar el entusiasmo.

Su resultado en 2002 —un 16,18% frente al 16,86% de Jean-Marie Le Pen— acabó con sus esperanzas de ocupar el palacio presidencial del Elíseo. Si bien Le Pen perdió rotundamente la segunda vuelta frente al presidente de centro-derecha Jacques Chirac, Jospin nunca volvió a la primera línea de la política.

Nacido en 1937 en un barrio residencial de clase media de las afueras de París, Jospin heredó de sus padres protestantes tanto el rigor de su fe como el activismo de su compromiso político socialista, en un país históricamente católico pero laico en lo que respecta a la vida pública.

Su padre, Robert Jospin, fue maestro de escuela y organizador de la Sección Francesa de la Internacional Obrera, predecesora del Partido Socialista que Jospin acabaría liderando. Su madre, Mireille Dandieu, fue comadrona y más tarde se convirtió en enfermera y trabajadora social escolar.

En 1956 Jospin ingresó en el Instituto de Estudios Políticos de París, y se graduó en la Escuela Nacional de Administración (ENA), en Estrasburgo, donde se convirtió en trotskista, de la teoría y práctica de León Trotski que preconiza la revolución internacional permanente. Se unió a la Organización Comunista Internacionalista y adoptó el nombre en clave de ‘Camarada Michel’.

Jospin entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en 1965, pero, en medio de las protestas estudiantiles contra el presidente Charles de Gaulle en 1968, dimitió y se fue a estudiar a Estados Unidos.

Al regresar a Francia en 1970, impartió clases de economía en una universidad de París durante más de una década. Se afilió al Partido Socialista en 1971. Tras ascender en sus filas, se convirtió en uno de los colaboradores de confianza del presidente François Mitterrand y orientó a figuras más jóvenes, entre ellas el futuro presidente François Hollande.

Pero en la década de los noventa, Jospin se situó al frente de un grupo crítico con los años de Mitterrand. En 1995, perdió por un estrecho margen su primera candidatura presidencial frente a Chirac. Dos años más tarde, Chirac convocó unas elecciones parlamentarias anticipadas que dieron a la izquierda el control de la Asamblea Nacional y obligaron al presidente a convivir con un gobierno de tendencia política opuesta, liderado por Jospin.