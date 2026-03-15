Von der Leyen advierte del potencial impacto migratorio en la UE del conflicto en Oriente Próximo

Un hombre mira hacia el campamento Kawa en Irbil, Irak, que acoge desde 1979 a refugiados kurdos iraníes que huyeron de su país tras la Revolución Islámica de 1979

La jefa de la Comisión Europea insta a “movilizar todas las herramientas migratorias” ante la amenaza que supone la guerra en Irán, incluida la posibilidad de crear los controvertidos centros de retorno en terceros países

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de la necesidad de cerrar todos los flecos de la política migratoria de la UE ante la potencial amenaza en materia de flujos migratorios que supone el nuevo conflicto bélico en Oriente Próximo, una preocupación que ronda a los Veintisiete desde el inicio de los ataques, hace más de dos semanas. En una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno que este jueves se reunirán en Bruselas con la guerra en Irán y sus consecuencias en lo más alto de la agenda, la jefa del Ejecutivo europeo llama a los Estados miembros a movilizar todas las “herramientas diplomáticas migratorias” a disposición del bloque comunitario para frenar una eventual crisis de refugiados como la que supuso, hace una década, la guerra en Siria.

“La actual situación geopolítica, especialmente en Oriente Medio, conlleva un riesgo cada vez mayor de que se produzca un conflicto prolongado con repercusiones directas e indirectas para la Unión”, señala la alemana en su misiva. “En las próximas semanas y meses, tendremos que mantener un alto nivel de vigilancia y garantizar el nivel necesario de preparación ante cualquier desafío futuro”, agrega.

En este marco, Von der Leyen insta, especialmente, a concluir las negociaciones para aprobar de forma definitiva la última pata que debe completar el Pacto de Asilo y Migración que entrará en vigor plenamente en junio: la reforma del reglamento de retornos, que incluye la controvertida posibilidad de crear centros de deportación en terceros países, como parte de lo que eufemísticamente los Estados miembros favorables a endurecer la política migratoria europea llaman “acciones innovadoras” en la materia.

“Mejorar los retornos desde la UE y la cooperación en materia de readmisión con terceros países sigue siendo una prioridad clave”, escribe Von der Leyen en su tradicional misiva migratoria previa a los consejos europeos. La Comisión “está dispuesta a apoyar las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo [los Estados] sobre el reglamento de retornos”, asevera la alemana.

Después de que el Consejo aprobara su posición negociadora en diciembre, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (Libe) de la Eurocámara dio el pasado lunes su visto bueno a la posición del hemiciclo, que no solo ratifica la posibilidad de crear los controvertidos centros de deportación en terceros países, sino que también endurece las condiciones, permitiendo incluso el envío de familias con menores a los mismos. Ahora, deben comenzar las negociaciones entre Consejo y Parlamento para acordar un texto consensuado que se convierta en norma europea.

Según Von der Leyen, dicho acuerdo “debería alcanzarse lo antes posible, para hacer más eficiente el sistema de retornos de la UE, con procedimientos más rápidos y sencillos y un incremento de los retornos de ciudadanos de terceros países sin derecho a permanecer” en el bloque comunitario.

En el análisis de la situación dos semanas después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que han provocado, con las réplicas iraníes contra sus vecinos del Golfo un conflicto extendido por toda la región, Von der Leyen dice a los Veintisiete que “por el momento” el conflicto no se ha traducido en flujos migratorios “inmediatos” hacia la UE.

Pero la situación puede cambiar en cualquier momento, por lo que se requiere “la completa movilización de cada herramienta diplomática migratoria que tenemos a nuestra disposición”.

Entre los potenciales problemas que acechan, recuerda, figura el hecho de que en Irán hay unos cuatro millones de afganos —muchos de ellos huidos de su país tras el retorno de los talibanes en 2021— que están, recuerda Von der Leyen, “en una situación precaria y son vulnerables a un nuevo desplazamiento”. También genera una gran preocupación la situación de Líbano y “el grave impacto que la operación militar de Israel está teniendo sobre la población civil, que está provocando un desplazamiento a gran escala”. Por ello, subraya, “es urgente que todas las hostilidades acaben, incluido mediante un renovado diálogo entre Israel y Líbano”.

De igual manera, los efectos de la nueva guerra se sienten también en Siria, país al que la UE lleva dos años intentando que regresen parte de los cientos de miles de refugiados que siguen en su territorio. “Es importante que la UE colabore de forma constructiva con las autoridades sirias en la estabilización, la recuperación y la reconstrucción del país”, señala al respecto Von der Leyen, quien visitó Damasco en enero junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Con la mirada de vuelta en Europa, la presidenta de la Comisión se dice dispuesta a proporcionar ayuda también a los países más vulnerables a la llegada de flujos migratorios, como los Balcanes Occidentales.

Y en vista del incremento los últimos años de los cruces ilegales de migrantes a través del Canal de la Mancha, Von der Leyen adelanta su intención de desarrollar, junto con los Estados miembros más afectados, un “Plan de acción de la UE para la ruta del Canal” que debería estar listo en junio. El plan, indica la jefa del Ejecutivo europeo, busca dar una “respuesta estructurada” al problema mediante medidas que se centrarán en “reforzar la gestión de las fronteras externas, impulsar los retornos, actuar contra el crimen organizado y maximizar el apoyo de las agencias de la UE”.