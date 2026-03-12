Los agentes de seguridad matan al atacante a una sinagoga en Míchigan

El sospechoso, que iba armado, embistió su camioneta contra el edificio. La policía informa de que no hay más muertos o heridos

La policía estatal de Míchigan decretó este jueves, pasado el mediodía (hora local, cinco más en la España peninsular), el confinamiento a una milla a la redonda de una sinagoga en West Bloomfield (Míchigan). Un hombre armado había estampado su camioneta contra el enorme recinto de Temple Israel, que también cuenta con una escuela. Entonces, empezó un tiroteo con los agentes de seguridad, que mataron al atacante.

Uno de los agentes resultó herido y fue trasladado al hospital, aunque no estuvo inmediatamente claro el alcance del daño. La policía estatal confirmó más o menos una hora después que no hay más muertos o heridos.

El director del FBI escribió en X que el sospechoso “aparentemente embistió su coche” contra el edificio de la sinagoga. El vehículo, según las primeras informaciones, se incendió como consecuencia del choque. Con 12.000 miembros, Temple Israel es el templo judío más grande de Míchigan y uno de las más grandes de Estados Unidos. La CNN informó después de que el hombre cargaba explosivos en el maletero de su camioneta. Eran morteros, según indicaron fuentes de la investigación a la cadena de televisión por cable.

Michael Bouchard, shérif del condado de Oakland, en realidad, un suburbio al norte de Detroit, la ciudad más poblada del Estado, afirmó en una conferencia de prensa improvisada en la calle y retransmitida en directo por las cadenas de noticias, que la seguridad de la sinagoga se había reforzado tras el principio de la guerra de Irán hace casi tres semanas. También, que se habían sucedido en días pasados las alertas sobre posibles ataques.

La gobernadora de ese Estado del Medio Oeste, la demócrata Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que calificó el ataque de “desgarrador”. “La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, dice el breve texto.

En una segunda comparecencia, de nuevo en la calle, Bouchard contó que las autoridades habían reforzado la seguridad de las sinagogas y otros centros de reunión de la comunidad judía en el área, no por amenazas concretas, advirtió, sino por “un exceso de cautela”.

El incidente de Míchigan se produjo un par de horas después de otro sobresalto propio de la violencia armada cotidiana en Estados Unidos. Se trató de un tiroteo en una universidad de Virginia, Old Dominion, en la bahía del Chesapeake. En él, murieron el atacante y una persona, y otras dos resultaron heridas.

El ataque se produjo en una clase del programa de educación universitaria para reservistas de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, el autor iba buscando ese objetivo. Fue uno de los presentes, según fuentes anónimas citadas por el New York Post, quien evitó más muertes, al matar al apuñalar al sospechoso hasta matarlo.