Un hombre con problemas mentales incendió el autobús en el que murieron al menos cinco personas en Suiza

Una mujer coloca flores en memoria de las víctimas en el lugar donde el martes se incendió un autobús en Kerzers (Suiza).

La policía de Friburgo apunta que la tragedia supuestamente la causó un ciudadano que también ha fallecido. Testigos afirman que se roció con gasolina y se prendió fuego

Las autoridades suizas han afirmado este miércoles que un hombre con problemas mentales supuestamente incendió el autobús en el que en la tarde del martes murieron al menos cinco personas y otras cinco resultaron heridas en Kerzers, una pequeña localidad del oeste de Suiza. La policía ha confirmado, según las primeras investigaciones, que el fuego respondió a un acto deliberado, tras reunir varios testimonios que apuntan a que un hombre que ha calificado de “marginado” e inestable psíquicamente, y cuya familia había notificado su desaparición, se prendió fuego en el autobús.

Los investigadores han asegurado también que nada apunta a un acto terrorista. El autobús quedó envuelto en llamas en una calle de este municipio de 5.000 habitantes en el cantón de Friburgo, a unos 20 kilómetros de Berna, la capital suiza.

El presunto autor era un ciudadano suizo residente en el cantón de Berna. La radiotelevisión francosuiza RTS adelantó poco antes que supuestamente era “conocido por las autoridades por problemas de inestabilidad psíquica”. Según un testigo que pudo hablar con dos supervivientes, presuntamente se trata de un hombre de unos 60 años.

Tres heridos fueron trasladados a hospitales (una de ellas ya ha recibido el alto). Otras dos personas afectadas por el incendio también recibieron atención médica, aunque no necesitaron ser hospitalizadas.

Varios pasajeros pudieron escapar del autobús en llamas, presas del pánico y heridos. Ningún otro vehículo estuvo involucrado. El medio de comunicación suizo 20 Minutes ha tenido acceso a un vídeo grabado en el lugar de los hechos en el que uno de los heridos afirma: “Un hombre se prendió fuego. Se echó gasolina encima y luego se prendió fuego”.

Los servicios de emergencias trabajan alrededor del autobús incendiado en Kerzers, en la noche del martes. AP

Otra grabación, tras la extinción de las llamas, mostraba los restos carbonizados del vehículo. La identificación de las personas fallecidas podría tardar varios días, señalaron las autoridades, añadiendo que se desconoce si la persona sospechosa de iniciar el incendio se encuentra entre las víctimas.

“Vi a alguien salir corriendo en llamas”

Mina Gendre estaba a punto de cerrar la tienda en la que trabaja cuando vio que un autobús se detenía inesperadamente al otro lado de la calle. Al cabo de medio minuto, estalló en llamas. “Fue impactante”, cuenta Gendre. “Vi a alguien salir corriendo del autobús en llamas”. Rápidamente cerró la puerta de la tienda, mientras varios transeúntes echaban chaquetas sobre la persona que estaba ardiendo para intentar apagar el fuego.

Nirosan Vickneswaran, de 37 años, esperaba ansiosamente este miércoles noticias de su primo, que estaba en el autobús cuando este se incendió. “No sabemos si está herido o algo peor”, lamenta. La policía ha tomado muestras de ADN de la familia.

También con angustia recuerda lo vivido el martes Zeynel Teke, de 61 años, que estaba trabajando en su puesto de comida cuando el autobús comenzó a arder y se paró de golpe frente a él. Dos o tres personas salieron del vehículo y Teke corrió a ayudar a una mujer afectada por las llamas. Fue a buscar su extintor, pero no pudo ni siquiera acercarse a ella porque el fuego era muy fuerte. “Es muy triste ver a la gente ardiendo ante tus ojos. Podría ser mi hijo, podría ser el tuyo”, murmuraba este miércoles.

El presidente suizo, Guy Parmelin, ofreció sus condolencias de madrugada y afirmó que el incidente estaba siendo investigado. “Me conmociona y entristece que, una vez más, personas hayan perdido la vida en un grave incendio en Suiza”, declaró en un comunicado en la red social X, subrayando que las investigaciones están en curso.

En enero, Suiza se vio sacudida por un incendio en un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, que causó 41 muertos (la mayoría, menores de edad) y 115 heridos. “Las heridas de Crans-Montana aún están frescas, lo que genera fuertes reacciones hoy”, lamentó Collaud. “Estos son sucesos que nadie quiere experimentar ni revivir. Sin embargo, ahora parecen parte de la vida cotidiana, ocurriendo con mayor frecuencia en Suiza y en todo el mundo, lo cual es lamentable”, añadió en declaraciones a RTS.