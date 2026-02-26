El rey Harald V de Noruega será dado de alta tras su ingreso en un hospital de Tenerife por una infección

El rey Harald de Noruega en un almuerzo con el gobierno noruego en Oslo, el miércoles 14 de febrero de 2024.

El rey Harald V de Noruega, de 89 años y que lleva ingresado desde el martes en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife por una infección, será dado de alta este jueves, según informó la Casa Real noruega: “Su majestad el rey ha respondido bien al tratamiento y se ha curado. Será dado de alta del hospital hoy”, señala el comunicado.

La Casa Real ha informado que el monarca y su esposa, la reina Sonia, continuarán con sus vacaciones en Tenerife, donde habían llegado hace unos días: “Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la fecha del regreso. El médico personal del rey se quedará unos días en Tenerife para seguir su evolución”. La institución ha detallado que dará más información sobre su salud el próximo lunes si no hay novedades antes.

El médico del rey, Bjorn Bendz, voló ayer a Tenerife para examinarlo y aseguró en un comunicado que “el estado general del rey es bueno y responde bien al tratamiento”, y que el origen del cuadro proviene de una infección cutánea en una de sus piernas.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección. Seis días después fue trasladado a su país en un avión y, ya en Oslo, se le implantó un marcapasos. Durante los últimos años ha atravesado varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. En 2005 le extirparon un tumor en la vejiga y, años después, fue operado también de un ligamento en la rodilla.