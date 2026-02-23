Albares confía en que la UE levante las sanciones a Delcy Rodríguez como “señal fuerte” de apoyo al proceso en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confía en que la UE apoye la propuesta española de levantar las sanciones europeas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un paso, ha subrayado en su llegada al Consejo de Exteriores este lunes en Bruselas donde formalizará la propuesta, que daría una “señal fuerte” de apoyo al proceso venezolano, a la par que evitará que Europa se quede al margen del diálogo liderado por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia española ha instado a Caracas a que la amnistía llegue “hasta sus últimas consecuencias” para que permita avanzar hacia una solución “inclusiva, pacífica y democrática” en el país sudamericano. Por el momento, la ley aprobada es selectiva, excluye a militares y no está claro tampoco si beneficiará a la líder opositora María Corina Machado.

El levantamiento de sanciones, igual que su aplicación, requiere de la unanimidad de los Veintisiete, un proceso que no será, en cualquier caso, inmediato. Pero tras consultar en los pasados días con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y varias capitales, Albares, que considera que la decisión “no debería tardar” para que la señal de Europa sea “clara”, asegura que hay una “sintonía” entre los socios europeos sobre la necesidad de mostrar el apoyo al proceso iniciado en Caracas.

“Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección”, ha subrayado Albares ante periodistas al inicio de la reunión con sus pares europeos en la capital belga, donde los ministros también tienen en su agenda la guerra de Rusia contra Ucrania, que este martes cumple cuatro años, así como la situación en Gaza y la controvertida Junta de Paz inaugurada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe de la diplomacia española ha recordado que las sanciones “nunca son un fin en sí mismo”, sino un “medio de presión para que se produzca un fin”, en este caso, entre otros, “que se vaya caminando hacia la liberación de los presos políticos, como es el caso de la amnistía”.

Actualmente, el bloque europeo tiene a 69 individuos venezolanos sancionados, entre ellos a Delcy Rodríguez. La presidenta encargada está en la lista negra europea desde junio de 2018, por haber “menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, entre otras formas, mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y la utilización de esas competencias para atacar a la oposición e impedir su participación en el proceso político”, en referencia a las controvertidas elecciones de ese año, tras las que el entonces presidente Nicolás Maduro, ahora detenido en Estados Unidos, se volvió a declarar vencedor.

Rodríguez, quien desde entonces tiene, entre otros, prohibido viajar a territorio europeo, recibió un permiso especial para hacerlo con motivo de la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), celebrada en julio de 2023 en Bruselas, a la que acudió como representante de Venezuela.

Albares ha subrayado que su petición se limita por el momento a la presidenta encargada. Y ha recordado que la UE no suele sancionar ni al presidente de un país ni a su ministro de Exteriores precisamente para no cerrar todas las vías de diálogo. Al ser ahora Rodríguez la máxima autoridad de Venezuela, y la que “más directamente está tomando decisiones”, como la ley de amnistía, levantarle las sanciones “es una forma de decirle desde Europa que se está yendo por el buen camino, que se ha de seguir por ahí”, según el Gobierno español.

Además, ha advertido Albares, “la UE no puede quedarse fuera” del diálogo político abierto. “Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela y con el Gobierno de Venezuela al nivel que la está teniendo EE UU en estos momentos, y esas sanciones, en estos momentos, lo entorpecen”.

Mientras España vuelve a colocarse como interlocutora de Venezuela ante los Veintisiete, Albares también ha instado a Caracas a dar más pasos en el proceso de transición, sobre todo en materia de una amnistía que España quiere sea lo más inclusiva posible.

“Animo al Gobierno de Venezuela a seguir dando más pasos para que la amnistía llegue hasta sus últimas consecuencias” y permita “crear las condiciones para que aquellos que han tenido que coger el camino del exilio, 200.000 de ellos viviendo en España, si así lo desean, puedan volver con todas las garantías a Venezuela”, ha señalado. Solo eso podrá permitir ir “avanzando hacia esa solución inclusiva, pacífica y democrática que España lleva impulsando y que creemos es la única solución para el pueblo hermano de Venezuela”, ha agregado.