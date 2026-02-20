Una amenaza de bomba obliga a evacuar cinco instituciones de París

La universidad Sciences Po y la torre Montparnasse han sido desalojadas. La alerta afecta también a la Torre Eiffel y a la sala Bataclan

Varios edificios en París han sido evacuados este viernes, entre ellos la Torre Montparnasse y la facultad de Sciences Po París, tras haber recibido varias amenazas de bomba. Según han confirmado fuentes policiales a varios medios franceses, entre ellos la cadena BFM y Le Figaro, las amenazas llegaron de manera simultánea por correo electrónico. No se han precisado los detalles y la investigación está en curso. La alerta también implicaba a la Torre Eiffel y la sala de conciertos Bataclan, que no ha sido desalojadas.

La prefectura de París ha enviado equipos a la Torre Montparnasse y la facultad de Sciences Po y se ha procedido al registro y la evacuación por prevención de estos espacios, aunque sin encontrar nada sospechoso. “Se ha recibido un aviso de alerta de bomba en varios lugares de la capital”, ha confirmado a la cadena pública France Télévision una fuente policial, sin precisar mucho más.

Otra fuente policial informó al diario Le Figaro que alrededor de las seis de la tarde se recibió un primer informe sobre la presencia de un posible artefacto explosivo que podría encontrarse en varios puntos de la capital. Alrededor de las nueve y media de la noche, las primeras comprobaciones realizadas en Sciences Po París no habían revelado nada.

La sala Bataclán, donde se produjeron los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, en el que murieron 130 personas, estaba cerrada este viernes. Tampoco se ha considerado necesario evacuar la estación de Montparnasse ni la Torre Eiffel, que cierra al público a las 23 horas. En los últimos meses, se han recibido amenazas de bomba similares en la sede de France Télévision y también la de la cadena BFMTV. Francia está en nivel alto de alerta terrorista.