Desaparecidos 10 esquiadores tras una avalancha en el norte de California

Una imagen proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada muestra a miembros de un equipo de rescate en Soda Springs, California, el martes.

Diez esquiadores han desaparecido este martes tras una avalancha en el norte de California, en el suroeste de Estados Unidos, según han informado las autoridades que llevan a cabo una operación de búsqueda y rescate en medio de peligrosas condiciones debido a una tormenta que azota esa zona del estado. La avalancha tuvo lugar al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en Sierra Nevada, según ha informado el Departamento del Alguacil del condado de Nevada.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 16 personas, incluidos cuatro guías. Seis de ellos aguardan para ser rescatados, mientras que los otros diez permanecen desaparecidos, de según un comunicado de las autoridades.

46 equipos de emergencia trabajan en las labores de rescate, pero por el peligro de las condiciones meteorológicas se le ha pedido a los seis esquiadores con los que se tiene contacto que busquen refugio. Autoridades de otros condados ya se han unido a los trabajos de búsqueda.

El Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido antes del accidente una alerta de avalancha para este martes, que se extiende hasta la mañana del miércoles. “Existe un alto peligro de avalancha en la zona rural. Se esperan grandes avalanchas el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos rurales”, informó el organismo. El Servicio Meteorológico Nacional también había advertido de “impactos extremos” en Sierra Nevada, a través del perfil del Centro de Predicciones en la red social X: “Viajar será extremadamente peligroso o imposible”.

El accidente se produjo mientras varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en capas altas. La zona del Lago Tahoe, cercana al lugar de la avalancha, registró en las últimas 36 horas de 60 a 90 centímetros de nieve, que seguía cayendo a una velocidad de 50 a 100 centímetros por hora, según explicó a ABC Brandon Schawrtz, director del Centro de Avalanchas de la Sierra.