El lanzamiento de una granada en un centro estético deja seis heridos en Francia

Grenoble, un tiempo apacible ciudad a los pies de los Alpes, se ha convertido en los últimos años en uno de los epicentros de la criminalidad organizada en Francia. Este viernes por la tarde, una explosión tras el lanzamiento de una granada en un centro estético dejó seis heridos leves, entre ellos un niño de cinco años. “El balance provisional es de seis personas heridas con urgencia relativa debido a la onda expansiva de la explosión; fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia y no fueron trasladadas al hospital”, precisó la prefectura de Isère, según publicó el diario Le Parisien.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde. Varias personas entraron en el comercio antes de que una de ellas arrojara una granada en su interior. Los sospechosos se dieron luego a la fuga. El centro estético está situado en la planta baja de un edificio residencial de varios pisos, y su escaparate fue destrozado por la deflagración.

Lo sorprendente es que hace casi un año exacto, el 12 de febrero de 2025, se produjo un ataque similar. Un menor de 17 años encapuchado y con un fusil de asalto lanzó el artefacto dentro de un bar del barrio de Villeneuve, una de las zonas controladas por los narcotraficantes. Le pagaron por “matar gente”, dijo él mismo. Falló. Pero dejó 15 heridos, seis muy graves. Los impactos, señalaron los sanitarios que les atendieron, parecían provocados en una guerra. Días más tarde fue asesinado uno de los históricos capos de la mafia de la ciudad mientras circulaba con su coche. La misma suerte había corrido un policía tiroteado delante del Ayuntamiento.

Grenoble, conocida ya por muchos como la pequeña Marsella por su nivel de criminalidad, tiene como alcalde desde hace 10 años al ecologista Éric Piolle, que apoya la legalización de las drogas.

La ciudad, encajonada entre los Alpes franceses, representa un cruce de caminos particular por su proximidad con la frontera. Pero su desarrollo urbanístico, lleno de cités [barrios de protección oficial de los años setenta] construidas tras el proceso de descolonización de Argelia en 1968, y de algunos barrios surgidos de una cierta idea de utopía colectivista que nunca tuvieron el mantenimiento adecuado, tiene mucho peso en la proliferación de la delincuencia. En particular, la vieja Villa Olímpica y la Villeneuve, construidas antes y después de los Juegos de Invierno de ese mismo año.Su estructura laberíntica y hoy degradada, casi medio siglo después, se ha convertido en un lugar perfecto para la actividad de los narcotraficantes.

La Villa Olímpica de Grenoble fue también el escenario de uno de los puntos de inflexión del relato de esta ciudad. En la noche del 16 al 17 de julio de 2010, Karim Boudouda murió tras una persecución en el laberinto de este barrio popular y un intercambio de disparos con la policía.

Esto dio lugar a tres días de disturbios, un refuerzo policial en consecuencia y un discurso sobre seguridad del entonces presidente, Nicolas Sarkozy, conocido hoy como el “discurso de Grenoble” en el que, entre otras cosas, culpó de la delincuencia al fracaso en la integración de los inmigrantes. Un vínculo entre crimen e inmigración jamás manifestado de forma tan directa por un mandatario de la República, que cinco años antes, siendo ministro del Interior, había llamado “chusma” a los habitantes de una banlieue parisina en revuelta.

Durante la última década, los delitos han aumentado en la ciudad, pasando de 14.016 en 2016 a 18.255 en 2019. Si bien la criminalidad disminuyó drásticamente en 2020 debido al confinamiento por el coronavirus, volvió a aumentar hasta alcanzar 16.371 delitos en 2023, para una población de cerca de 157.000 habitantes. Las cifras sobre el tráfico de estupefacientes en el departamento de Isère, del que forma parte, son más reveladoras. Especialmente el aumento de esta actividad, con un 72% más en 2024, según el informe de delincuencia del Ministerio del Interior.