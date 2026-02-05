Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer su diálogo militar al más alto nivel
Los contactos se habían suspendido en el otoño de 2021, en los meses previos a la invasión rusa de Ucrania
Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo de alto nivel entre sus respectivas fuerzas armadas, después de las conversaciones celebradas en Emiratos Árabes Unidos entre Ucrania y Rusia con la mediación de Washington, según ha asegurado este jueves el Pentágono.
Los contactos entre las fuerzas armadas de los dos países con más ojivas nucleares del mundo estaban suspendidos a cal y canto desde hace cuatro años, en el otoño de 2021, en los meses previos a la invasión rusa de Ucrania.
“El restablecimiento se produce tras reuniones en Emiratos Árabes Unidos entre el comandante del Mando Europeo estadounidense, el general Alexus Grynkewich, y altos mandos rusos y ucranios”, indica un comunicado del Mando Europeo de Estados Unidos.
El anuncio de las fuerzas armadas estadounidenses llega en el mismo día en el que ha expirado el tratado Nuevo START de control de armamento nuclear, suscrito en 2010 y el último que aún existía entre Estados Unidos y Rusia para limitar su número de ojivas nucleares.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado en Moscú que Rusia sigue dispuesta a negociar si Estados Unidos responde a su propuesta para prorrogar el acuerdo de control de armamento nuclear. El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere un acuerdo que incluya también a China, convertida rápidamente en la tercera potencia nuclear en la última década.
[Noticia de última hora. Seguirá ampliación]
