El hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf, condenado a cadena perpetua en EE UU
Ryan Routh fue detenido en 2024 al ser hallado en el club de golf del magnate con un rigle AK-47
Una jueza estadounidense ha sentenciado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, en el que fue el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.
Routh fue detenido en septiembre de 2024, a dos meses de las elecciones en las que el republicano volvía a optar a la presidencia del país. Un agente del Servicio Secreto vio asomar el cañón de un rifle AK-47 entre unos arbustos tras la valla del club de golf de Trump en West Palm Beach (Florida), mientras el magnate jugaba a unos 500 metros. Según relató el ahora presidente, el agente disparó en dirección al cañón mientras corría hacia el lugar.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.