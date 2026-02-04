El hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf, condenado a cadena perpetua en EE UU

Imagen del arresto de Ryan Routh, el 15 de septiembre de 2024, en una imagen de las autoridades.

Ryan Routh fue detenido en 2024 al ser hallado en el club de golf del magnate con un rigle AK-47

Una jueza estadounidense ha sentenciado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, en el que fue el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Routh fue detenido en septiembre de 2024, a dos meses de las elecciones en las que el republicano volvía a optar a la presidencia del país. Un agente del Servicio Secreto vio asomar el cañón de un rifle AK-47 entre unos arbustos tras la valla del club de golf de Trump en West Palm Beach (Florida), mientras el magnate jugaba a unos 500 metros. Según relató el ahora presidente, el agente disparó en dirección al cañón mientras corría hacia el lugar.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]