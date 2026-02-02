La marmota de Pensilvania pronostica seis semanas más de invierno en Estados Unidos

La famosa marmota Punxsutawney Phil ha pronosticado este lunes al amanecer (hora local, seis más en la España peninsular) que el invierno en esa part de Estados Unidos se prolongará seis semanas más. Lo hizo involuntariamente, claro está, al volverse a mirar su sombra al salir de su madriguera en el alto de Gobbler’s Knob, en la localidad de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania. Phil ha cumplido una vez más con la tradición del Día de la Marmota, una celebración que desde 1887 convoca a miles de personas en esta pequeña localidad en el centro de Pensilvania, situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh.

El ritual, de fuerte arraigo popular pese a su escaso rigor científico —su índice de acierto apenas alcanza el 40%—, establece que si la marmota ve su sombra al salir de un tronco en el que la hacen pasar toda la noche, mientras miles de personas asisten a una verbena, el invierno se alargará seis semanas más. Si no la ve, la primavera llegará antes de lo previsto.

A lo largo de sus 139 años de historia, Phil (obviamente, no una sola marmota, sino la la sucesión de roedores que fueron tomando ese testigo) ha visto su sombra en 109 ocasiones, lo que convierte la predicción de un invierno prolongado en su anuncio más habitual.

La tradición de la marmota procede de la celebración cristiana del Día de las Candelas, que tiene lugar el 2 de febrero. Ese día los cristianos llevaban sus velas a la iglesia para obtener una bendición de sus hogares para el resto del invierno. Y no solo se celebra en Pensilvania; hay festejos similares por todo el norte y el nordeste del país.

El cuidador A. J. Dereume sostiene a Phil, la marmota, mientras Phil hace su predicción sobre cuánto durará el invierno, durante las festividades del Día de la Marmota, en Gobbler's Knob en Punxsutawney (Penilvania), este 2 de febrero de 2026. Alan Freed (REUTERS)

La celebración de Punxsutawney (pronúnciese ponxotoni) adquirió fama internacional tras el estreno de la película Atrapado en el tiempo (Groundhog Day), dirigida por Harold Ramis en 1993 y protagonizada por Bill Murray, que convirtió este peculiar rito en un icono cultural. En la película, un Bill Murray que actúa en el papel de un hombre del tiempo amargado se ve obligado a revivir una y otra vez la misma desalentadora jornada, en la que le toca cubrir el acto de intrusismo laboral de un roedor.

Pese a que casi todo el filme se rodó a 850 kilómetros al oeste de Punxsutawney, en Woodstock (Illinois), la marmota es el gran reclamo turístico de Punxsutawney. Llena el pueblo de visitantes cada 2 de febrero, y logró, también en español, colar el nombre de la fiesta en el lenguaje popular como sinónimo de un molesto déjà vu. En inglés, Groundhog Day, es, según el diccionario Merriam-Webster, “una situación en la que las mismas experiencias generalmente negativas o monótonas suceden una y otra vez sin que nada cambie”.

Este lunes, Chuck, la marmota de Staten Island (uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York), vio igualmente su sombra a primera hora. Así que allí también se preparan para seis semanas más de clima invernal.