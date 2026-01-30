Luigi Mangione evita la pena de muerte tras desestimar la jueza los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas

Luigi Mangione evitará la pena de muerte si es condenado, ya que un juez ha decidido este viernes desestimar los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Mangione, de 27 años, está a la espera de juicio, previsto para septiembre de este año, aunque todavía no hay fecha oficial. El joven fue acusado de matar al consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan el 4 diciembre de 2024 cuando salía de una conferencia.

La jueza federal de distrito Margaret M. Garnett, ha asegurado que desestimó estos cargos porque eran legalmente incompatibles con los dos delitos de acoso que enfrenta Mangione, por lo que así evita la pena capital. Sin embargo, estos dos crímenes sí que implican la posibilidad de que Mangione enfrente la cadena perpetua. Esta decisión se hace pública horas antes de que el joven declare de nuevo ante el juzgado para una vista del caso. El jurado que le juzgue se conocerá el próximo 8 de septiembre.

El asesinato de Thompson dio la vuelta al mundo ya que muchos ciudadanos estadounidenses han desarrollado una especie de culto desde que fue acusado por el homicidio. Parte de la sociedad del país norteamericano ha llegado a comprender que alguien como Mangione, quien padecía de problemas de dolor de espalda crónicos, se sintiera agravado por el sistema de salud. Además, abrió de nuevo el debate sobre los elevados costes sanitarios y las prácticas de las aseguradoras.

Un vídeo de vigilancia mostró presuntamente a Mangione enmascarado y posteriormente disparando por la espalda. La policía dice que en las municiones estaban escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

El joven también enfrenta un cargo de asesinato en un tribunal del estado de Nueva York, territorio que no tiene pena de muerte. En ambos procesos, Mangione se ha declarado inocente. Cinco días después de cometer presuntamente los disparos fue detenido en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan. Sus abogados argumentan que el registro de su mochila en ese establecimiento —en el que la policía encontró una pistola y un silenciador, documentos de identidad falsa y notas manuscritas muy críticas con el sector de los seguros de salud—, no contaba con una orden, por lo que fue ilegal y no se podría usar como prueba.

Esta decisión supone un golpe para la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que pidió la pena de muerte para Mangione. Bondi calificó el presunto asesinato de “premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”. La defensa del joven acusó a la también directora del Departamento de Justicia de conflicto de intereses. Antes de ser nombrada por el presidente de EE UU, Bondi trabajó como lobista para la empresa Ballard Partners, que trabaja para UnitedHealthcare. La defensa alegó en diciembre que esta compañía abonó a Bondi 250.000 dólares en servicios en 2024 y 450.000 dólares en 2025.