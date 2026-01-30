La nueva coalición de gobierno en Países Bajos presenta un programa que requerirá pactos constantes con la oposición

El progresista Rob Jetten, que se perfila como primer ministro a los 38 años, pide apoyo a “la sociedad” en su conjunto para dar estabilidad al país

El líder del partido D66 y futuro primer ministro, Rob Jetten, el miércoles en La Haya. REMKO DE WAAL (EFE)

Manos a la obra es el lema del programa que marca el acuerdo de la nueva coalición de centroderecha de Países Bajos, presentado este viernes. Es una divisa reveladora, puesto que esos tres partidos que formarán Gobierno en los próximos días están en minoría , y tendrán que emplearse a fondo para que su plan prospere.

Los liberales de izquierda (D66) —ganadores de las elecciones del pasado 29 de octubre—, la democracia cristiana (CDA) y los liberales de derecha (VVD) suman 66 escaños: diez por debajo de la mayoría absoluta, en un Parlamento de 150 asientos. Por ello, califican el Gobierno que van a formar de “colaboración”, puesto que dependerán del apoyo constante de la oposición para aprobar leyes. La toma de posesión y la foto oficial con el rey Guillermo están previstas para el 23 de febrero.

Tres meses después de los comicios, Rob Jetten, líder de D66 que se perfila como futuro primer ministro ; Henri Bontenbal, cabeza de los democristianos (CDA); y Dilan Yesilgöz, en nombre del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), han pedido el respaldo no solo de la oposición sino de la sociedad en su conjunto, mientras desgranaban los principales desembolsos que plantean.

Este es un resumen de ese programa: en Defensa habrá una inversión de 19.000 millones de euros en los próximos años; a partir de 2029 se destinarán 1.000 millones anuales para la construcción de viviendas asequibles; las leyes de asilo prestarán atención a ”los verdaderos refugiados”, y solo se admitirá a los trabajadores “que sean necesarios”; habrá recortes drásticos en sanidad y seguridad social; se ampliará la red eléctrica para resolver los actuales problemas de congestión; y el techo de la franquicia sanitaria obligatoria pasará de 385 a 460 euros.

Esa “franquicia sanitaria” es el importe mínimo anual a pagar por cada ciudadano mayor de 18 años por gastos médicos cubiertos por el seguro básico sanitario. La cifra llega hasta que las aseguradoras empiezan a cubrir los costes. Aunque el pago se ha fraccionado, este puede ser uno de los primeros escollos del programa, puesto que el principal partido de la oposición, la alianza entre ecologistas y socialdemócratas (GroenLink-Pvda), ya ha indicado que no aceptará sin más recortes importantes en este campo.

La informadora Rianne Letschert presenta su informe final al presidente de la Cámara de Representantes, Thom van Campen, en La Haya, este viernes. KOEN VAN WEEL (EFE)

Al desgranar el programa —de 50 páginas—, Jetten ha ofrecido la imagen de “una ciudadanía llena de confianza y energía que tira del país cuando la política renquea”. El joven político asegura que “el mundo ha cambiado y es hora de afrontar responsabilidades”, y que por eso la coalición invertirá “con la vista puesta en el futuro”. Su optimismo ha servido para arropar su petición de colaboración “a la sociedad, la oposición, las empresas”.

Poco antes de la comparecencia de las tres cabezas de la nueva coalición, se ha presentado el informe final sobre el curso de las negociaciones llevadas a cabo para pactarla. Lo ha hecho Rianne Letschert, miembro de D66 y catedrática de Derecho Internacional. Letschert ha actuado como " informadora", la persona designada por el Congreso para supervisar esa fase, y les ha dado a los politicos un consejo final: que “compren una buena cafetera”.

El comentario de Letschert no solo es un guiño al hecho de que el café es la bebida caliente preferida de los neerlandeses —que toman 3,6 tazas diarias de media, según los estudios de mercado—, sino que viene a apuntalar la creencia de que el futuro Gobierno tendrá que pasar muchas noches en vela, literal o metafóricamente hablando, en la búsqueda constante del apoyo de la oposición y las organizaciones sociales. La informadora también ha pedido al tripartito “poner el foco en el contenido” y mantener “la cordialidad en las relaciones”, porque un Gobierno en minoría necesita “valentía y control”. El nombramiento de ministros requerirá también de soportes externos a la coalición.