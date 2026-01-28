Una coalición de centroderecha en minoría cierra un acuerdo para gobernar en Países Bajos

El nuevo Gobierno de Países Bajos se perfila como una coalición de centroderecha en minoría —los tres partidos suman 66 de los 76 escaños necesarios para ejercer en mayoría en un Parlamento de 150—, con el progresista Rob Jetten como futuro primer ministro. Los liberales de izquierda D66, una formación progresista ganadora de las elecciones del pasado 29 de octubre, la democracia cristiana CDA, y el Partido Popular para la Libertad y la Democracia VVD, han llegado a un acuerdo en las líneas generales de un pacto que deben analizar primero sus respectivos diputados.

De momento, ha trascendido que el trío llevará a cabo “una enorme inversión” en Defensa, y también “en Países Bajos”, para que la deuda no la arrastren las nuevas generaciones”. Son declaraciones de Jetten, líder de D66, que espera presentar oficialmente este viernes el contenido del pacto.

Los tres aliados —Henri Bontenbal, por el CDA, y Dilan Yesilgöz, por el VVD, son los otros dos— tienen prevista una reunión este miércoles “para poner los puntos sobre las íes” en los últimos flecos del acuerdo. La tradición pactista neerlandesa en política tiende a calcular a fondo si los planes pueden financiarse realmente, y de ahí que Jetten haya dicho que espera invertir lo antes posible “en la nueva economía”.

A partir del viernes, dará comienzo la siguiente fase de las negociaciones: la búsqueda de un formador, la persona designada por el Congreso para que sondee a las personas que considere adecuadas para integrar el Consejo de Ministros. El elegido suele ser el líder del mayor partido de la coalición: Jetten, en este caso.

Ponerse de acuerdo en formar Gobierno no ha sido fácil. Jetten prefería cerrar una coalición más hacia la izquierda y esperaba negociar con la alianza formada por ecologistas y socialdemócratas (GroenLinks-PvdA). No ha sido posible dada la negativa del VVD de pactar con ellos, que su líder, Yesilgöz, ha mantenido hasta el final. Así las cosas, Jesse Klaver, cabeza de GroenLinks-Pvda, se ha mostrado dispuesto a ejercer la oposición “de manera constructiva”, para tirar del nuevo Ejecutivo hacia la izquierda en lo posible. No está claro cómo lo hará, y tampoco el tipo y la frecuencia del apoyo de otros grupos, que el nuevo Ejecutivo necesitará para salir adelante.

A sus 38 años, Jetten, que es abiertamente gay, se prepara para ser un primer ministro con quien nadie contaba durante la pasada campaña electoral. El D66 tenía nueve escaños antes de los comicios, y logró 26. Son los mismos que el Partido por la Libertad (PVV), del líder ultra Geert Wilders, y el escrutinio de votos mantuvo la tensión hasta el último momento. Al final, la diferencia fue de 29.668 a favor de D66, y Wilders, rechazado por el resto de los partidos con posibilidades de gobernar, tuvo que aceptar la derrota. Lleva semanas advirtiendo de que será “implacable” desde la oposición, pero tiene ahora sus propios problemas internos.

El pasado 20 de enero dimitieron siete de los diputados del PVV, que formarán primero un grupo parlamentario independiente. Los disidentes discrepaban de la estrategia política de Wilders, y han anunciado que estarían dispuestos a colaborar con el nuevo Gobierno. Jetten ha contestado que todo lo que sea constructivo le parece bien, pero prefiere no escorarse hacia esa derecha. El nuevo Gobierno espera tomar posesión y presentarse en público con el rey el próximo 23 de febrero.