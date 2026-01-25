Trump elogia ahora a los soldados británicos que lucharon en Afganistán pero evita pedir disculpas

Ha pasado a ser otro momento TACO, como se conocen ya las retiradas de Donald Trump (Trump Always Chickens Out, Trump Siempre Se Acobarda); solo que en esta ocasión ha resultado especialmente doloroso para muchas personas. El presidente de Estados Unidos había desatado una rabia incontenible entre militares británicos, veteranos de guerra, familiares de caídos en combate, políticos de toda índole y, en general, buena parte de la ciudadanía del Reino Unido, al sugerir el pasado jueves que las tropas de los países aliados de la OTAN que combatieron en Afganistán durante dos décadas (2001-2021) “se quedaron en la retaguardia, lejos de la primera línea de batalla”. El sábado por la noche, Trump emprendió la retirada.

Después de una conversación telefónica con el primer ministro británico, el mismo sábado, Trump utilizó su vehículo de comunicación favorito —y de su propiedad—, la red social Truth, para plegar velas. Aunque sin abandonar su línea: ni un asomo de arrepentimiento o una ligera disculpa.

“Los grandes y muy valerosos soldados del Reino Unido siempre estarán al lado de los Estados Unidos de América. En Afganistán, 457 de ellos murieron. Muchos más sufrieron graves heridas. Estuvieron entre los más grandes de aquellos guerreros”, escribió el presidente estadounidense. “Es un vínculo muy fuerte como para que se rompa”, prosiguió. “El ejército del Reino Unido, con un enorme corazón y un alma enorme, no tiene igual (salvo el de EE UU). ¡Os amamos, y siempre os amaremos!“, concluyó Trump con su habitual tendencia a la pomposidad redoblada ante la urgencia de enmendar una metedura de pata que había irritado hasta a sus aliados políticos, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En la polémica llegó a entrar incluso, para expresar su disgusto, el príncipe Enrique de Inglaterra, que sirvió en Afganistán como piloto de helicóptero. “Allí hice amigos para toda la vida. Allí perdí amigos. Solo el Reino Unido tuvo 457 soldados muertos”, remarcó el viernes en un comunicado público. “Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a hijos e hijas. Niños se quedaron sin padres. Familias enteras se quedaron con su pérdida. Todos estos sacrificios deben ser recordados con verdad y respeto, mientras todos permanecemos unidos en defensa de la diplomacia y la paz”, añadió.

Todos los partidos políticos del Reino Unido pusieron contra las cuerdas al primer ministro, el laborista Keir Starmer, exigiéndole que por una vez mostrara ante Trump mayor firmeza de la que suele desplegar con el republicano. Finalmente, el viernes Starmer estalló: “Creo que las declaraciones del presidente Trump son insultantes y, francamente, espantosas”, dijo.

El primer ministro británico ha intentado mantener, desde el inicio del segundo mandato de Trump hace un año, una postura conciliadora que le ayudara a preservar la “relación especial” histórica entre Londres y Washington, pero muchos críticos, también dentro del propio Partido Laborista, han expresado su disgusto ante una actitud de apariencia débil y servil ante el estadounidense. Starmer ha intentado convencer a sus ciudadanos de que su actitud pragmática era necesaria para preservar los intereses económicos y de seguridad del Reino Unido.

Más de 3.500 soldados de la coalición formada por múltiples países en Afganistán murieron en el campo de batalla. Estados Unidos sufrió 2.461 pérdidas, pero el Reino Unido fue la nación con mayor número de bajas después de los estadounidenses.