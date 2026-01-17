Trump baila al ritmo de de Daddy Yankee para celebrar la bajada del precio de la gasolina

El presidente de Estados Unidos publica un video en el que anuncia que el combustible está por debajo de los tres dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un video bailando al ritmo de reguetón de ‘Gasolina’ de Daddy Yankee para anunciar la bajada de precio del combustible. El magnate, especialista en espectáculos, se ha contoneado al ritmo latino al bajar del Air Force One. El video, publicado en redes sociales para celebrar que la gasolina ha bajado de los tres dólares por galón, se ha viralizado rápidamente entre los usuarios de internet.