Mueren siete elefantes en el noroeste de India tras ser arrollados por un tren de alta velocidad

El choque ha provocado el descarrilamiento de la locomotora, sin que se hayan registrado heridos

Siete elefantes han muerto y uno ha resultado herido este sábado, cuando un tren que partió de Nueva Delhi ha arrollado a una manada de esos animales en el noreste de la India. “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de siete elefantes —tres adultos y cuatro crías— en una trágica colisión ferroviaria ocurrida hoy”, ha informado en su cuenta de X Himanta Biswa Sarma, jefe del Gobierno del Estado de Assam, en el noreste del país. La locomotora ha descarrilado tras el choque, sin que se hayan registrado heridos entre los pasajeros. En cuanto a los paquidermos, en los últimos cinco años han muerto al menos 79 ejemplares por colisiones con trenes en este país, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente.

Biswa Sarma ha añadido también que el Departamento Forestal será el encargado de abrir una investigación detallada sobre este accidente “tan preocupante”. Además, le ha solicitado que adopte medidas para asegurar aún más los corredores de fauna del país, “especialmente durante las temporadas de baja visibilidad”.

Por su parte, la red ferroviaria Northeast Frontier Railway ha informado en un comunicado de que el incidente ocurrió en un tramo que no era un corredor designado para este tipo de animales. “El maquinista, al observar la manada de elefantes, empleó los frenos de emergencia; sin embargo, los animales colisionaron con el tren”, señala el documento.

La red ferroviaria ha explicado que, al colisionar el tren con los paquidermos, se produjo el descarrilamiento de la locomotora y de cinco vagones, sin que se registraran víctimas ni heridos entre los pasajeros. Este choque pone de relieve la tensión entre la infraestructura humana y la vida silvestre en la India.

El tren afectado es un Rajdhani Express, que cubre rutas que comunican la capital, Nueva Delhi, con importantes ciudades indias como Bombay, Calcuta o Hyderabad. En este caso había partido de Nueva Delhi hacia Guwahati a las 6.11 horas de la mañana. Además, el incidente ha provocado la suspensión del tráfico ferroviario.

La India, guardiana de casi el 60% de los elefantes asiáticos salvajes del planeta, está ante un desafío global para preservar esta especie emblemática en Asia, donde se encuentra en grave disminución, debido a la pérdida de hábitats y la expansión humana.

La India, por su tamaño territorial y sus políticas de conservación, desempeña un papel decisivo en la supervivencia a largo plazo de la especie en toda Asia, siendo la principal responsable de conservar la diversidad genética y los corredores migratorios que conectan a estas poblaciones dispersas.