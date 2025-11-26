Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guinea Bisáu

Un grupo de militares da un golpe de Estado en Guinea-Bisáu en pleno recuento electoral

Los oficiales suspenden las elecciones después de que el presidente y un candidato opositor se hubieran proclamado vencedores

Umaro Sissoco Embalo presidente de Guinea-Bisáu
José Naranjo
José Naranjo
Las Palmas -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un grupo de militares de Guinea-Bisáu ha dado este miércoles un golpe de Estado y asegura haberse hecho con el control del país “hasta nueva orden”, según una declaración leída en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por el general Denis Ncanha, jefe de la casa militar del palacio de la República. Los oficiales, autoproclamados como Alta Comandancia Militar para la Restauración del Orden, han anunciado la suspensión del proceso electoral en curso y la anulación de la publicación de los resultados de los comicios celebrados el pasado domingo y que se esperaban para este jueves, según informa France Press. Además, han cerrado las fronteras y han hecho un llamamiento a la calma a la población.

El presidente de Guinea Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, había denunciado horas antes ser víctima de un intento de golpe por parte de un sector del Ejército. El propio Embaló aseguró a la revista JeuneAfrique haber sido detenido en su despacho por un grupo de militares alrededor del mediodía, así como que también se encontraban bajo arresto el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Biague Na Ntan, y su segundo, el general Mamadou Touré, además del ministro del Interior, Botché Candé. A esa misma hora se escucharon disparos en los alrededores del palacio presidencial y de la sede de la comisión electoral en Bisáu, capital del país, donde se llevaba a cabo el recuento de los votos de los comicios presidenciales del pasado domingo en los que el propio Embaló era candidato.

Embaló ha señalado al jefe del Ejército de Tierra como máximo responsable de este golpe de Estado en el que manifestó no haber sufrido ningún tipo de violencia, según JeuneAfrique. En las horas previas a esta asonada militar, partidarios de Embaló habían anunciado la victoria de su candidato con un 65% de los votos, mientras que el aspirante opositor Fernando Dias reclamaba haber ganado con un 51% de las papeletas. Sendos anuncios habían provocado un aumento de la tensión postelectoral y el temor a que se produjera algún tipo de acción violenta en un país conocido por su inestabilidad y las injerencias del Ejército en la vida política mediante golpes de Estado.

Las elecciones se habían celebrado en relativa calma el pasado domingo y con escasas irregularidades, según la misión de observación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) a la que pertenece Guinea-Bisáu. A las mismas se presentaron 12 candidatos, entre los que sobresalían los citados Embaló y Dias, después de que el principal líder opositor, Domingos Simoes Pereira, máximo dirigente del histórico Partido por la Independencia de Guinea-Bisáu y Cabo Verde (PAIGC), fuera excluido de la carrera presidencial por el Tribunal Supremo. Este partido pidió el voto para Dias, lo que hizo crecer sus expectativas de alzarse con la victoria.

Embaló, quien en la actualidad se encuentra en paradero desconocido y en manos de los militares, llegó al poder en 2020 tras otras controvertidas elecciones en las que se enfrentó a Pereira. La comisión electoral dio ganador a Embaló, pero su rival presentó un recurso ante el Supremo, que exigió que le fueran enviadas las actas electorales. La negativa de la comisión electoral a enviar las pruebas del recuento llevaron al país a un bloqueo que se prolongó durante dos meses hasta que Embaló decidió autoproclamarse presidente con el apoyo del Ejército y en contra del criterio de la máxima autoridad judicial del país. La comunidad internacional acabó por dar su respaldo a Embaló, quien tres años después suspendió el Parlamento después de que su partido perdiera las elecciones legislativas.

Desde su independencia de los portugueses en 1974, Guinea-Bisáu ha sufrido una guerra civil y cinco golpes de Estado llevados a término, además de numerosas intentonas. Con unos dos millones de habitantes, ha estado bajo la lupa de las fuerzas policiales internacionales por ser un importante punto de tránsito de la droga que procede de Latinoamérica camino de Europa. En 2013, el contraalmirante Jose Americo Bubo Na Tchuto, quien durante años fue jefe de la Marina de Guinea-Bisáu, fue detenido por EE UU acusado de tráfico de estupefacientes

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

José Naranjo
José Naranjo
Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía al desierto' (Azulia, 2019).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los países de África occidental consolidan a Embalo como presidente de Guinea-Bisáu

José Naranjo | Dakar

La confusión reina en Guinea-Bisáu con dos presidentes nombrados en 24 horas

José Naranjo | Dakar

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_