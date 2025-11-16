Detenido en Málaga ‘Pipo’ Chavarría, el narco más buscado en Ecuador

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, el narcotraficante más buscado de Ecuador. El hombre ha sido arrestado a su llegada al aeropuerto de la Costa del Sol procedente de Marruecos bajo una identidad falsa — Danilo Ramón Fernández Calderón— en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Dirige a la poderosa banda criminal Los Lobos y está vinculado a varios atentados explosivos en Guayaquil “para amedrentar al Presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias”, según han explicado fuentes policiales. “Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador”, ha subrayado el presidente del país latinoamericano, Daniel Noboa, en redes sociales.

La detención —por falsedad documental— se ha enmarcado en una operación denominada Renacer debido a que Chavarría había llegado a fingir su propia muerte en 2021 para evitar a la justicia. Obtuvo entonces una nueva identidad venezolana y luego consiguió un pasaporte colombiano para viajar a España y establecer su base de operaciones en Europa, aunque también pasaba etapas en Emiratos Árabes, según el Gobierno ecuatoriano. Tras su arresto, la Policía Nacional ha informado de que está a la espera de una red notice, una solicitud policial de la Interpol para proceder a la extradición del detenido “por su implicación en hechos acaecidos en Ecuador”, según han relatado fuentes policiales. El delincuente estaba al mando de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más grande y poderosa del país andino y en la actualidad se había aliado temporalmente con otro grupo llamado Chone Killers. “La organización posee capacidad terrorista y de influencia exterior, así como habilidad para evadir la justicia internacional”, han destacado fuentes policiales.

Chavarría “lideraba un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”, ha informado el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, que se encuentra este domingo en España. Él ha sido una de las autoridades ecuatorianas que ha participado en el amplio operativo para la detención de Chavarría, coordinado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central. El ministro ha calificado la actuación policial como “un golpe histórico para la seguridad” de su país. “Chavarría Barre es responsable de al menos 400 muertes y durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019” ha subrayado el Reimberg en un mensaje en X (antes Twitter).

A Chavarría — el delincuente más buscado de su país tras la captura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (Fito)— se le vincula con varios atentados explosivos recientes en Guayaquil mediante el uso de coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde la cárcel de máxima seguridad La Roca. Desde la Policía Nacional confirman la financiación de atentados desde España “para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias”. “Cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación. Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país”, ha asegurado el presidente Noboa este domingo en redes sociales.

El mandatario ha hecho el anuncio coincidiendo con la inauguración de la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo. Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de Pipo Chavarría fue posible “gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos”. “Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos”, apuntó el presidente, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020. La banda buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos. Lo consiguió, según las autoridades, gracias a una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales que están aliados con el cártel de Sinaloa. Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo con las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía.