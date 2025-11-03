Se derrumba parte de la Torre medieval de los Conti, en el Foro de Roma

Un equipo de bomberos trabaja junto a la Torre de los Conti, en el Foro de Roma, durante el derrumbe de una parte del edificio registrado este lunes.

La construcción del siglo XIII estaba siendo rehabilitada desde hace meses. La avalancha de escombros invade la calzada con una gran nube de polvo

Momentos de pánico en la mañana de este lunes en Roma cuando se ha derrumbado parte de un lateral de la Torre de los Conti, del siglo XIII, en el centro del Foro romano, levantando una gran nube de polvo que ha invadido la calzada, en ese momento llena de turistas. “Eran las 11.24, lo sé porque me puse enseguida a grabar un vídeo. Estaba tomando nota a unos turistas en la mesa de la terraza y de pronto se ha oído un estruendo, nos hemos alejado corriendo”, relata a EL PAÍS un camarero de una de las pizzerías que hay enfrente, al otro lado de la calle.

En la torre se desarrollan desde hace meses trabajos de rehabilitación y el derrumbe ha sorprendido a varios operarios que estaban en los andamios instalados en esa parte del edificio. A mediodía la información es aún confusa, pero al menos uno de ellos ha quedado atrapado bajo los escombros. Según la información de los servicios de emergencia, tiene 66 años, está consciente y colabora con los bomberos. También hay un herido grave, un hombre de 64 años, trasladado al hospital de San Giovanni con un trauma en el cráneo.

Un grupo de bomberos son rescatados tras el derrumbe de parte del edificio, este lunes en Roma. Remo Casilli (REUTERS)

Al menos otros tres trabajadores han sido ya rescatados, con heridas leves, entre ellos algunos que habían quedado aislados en la terraza situada en lo alto de la torre y que han sido evacuados por los bomberos con una escalera mecánica. Los equipos de rescate también han entrado por una de las ventanas de la torre, en busca de posibles personas atrapadas. En total, según la agencia italiana ANSA, había 11 operarios trabajando en el lugar en ese momento.

Una hora más tarde, mientras los bomberos estaban ya trabajando en el lugar, se ha producido un segundo derrumbe, esta vez interno, pero ninguno de ellos ha sufrido daños. De nuevo se ha propagado una gran nube de polvo en los alrededores. Las autoridades han ampliado el perímetro de seguridad de la zona, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos derrumbes o la torre pueda colapsar por completo.

El complejo, ejemplo de las torres medievales que las grandes familias romanas levantaban en esa zona, se halla en la plaza Corrado Ricci, en el corazón del Foro romano, situada en el cruce de Via Cavour con la avenida de los Foros Imperiales. Mide unos 29 metros de altura, aunque en realidad su altura original alcanzaba el triple, estas torres eran en ocasiones auténticos rascacielos de la época. Sucesivos terremotos la fueron rebajando hasta la era contemporánea.

Momento en el que se ha derrumbado parte de la estructura, este lunes en Roma. MAURIZIO BRAMBATTI (EFE)

Los alrededores del edificio estaban ya delimitados desde hace meses por una valla, debido a los trabajos, lo que ha impedido que en ese momento pasaran viandantes cerca de la torre. No obstante, los cascotes han rebasado la valle y han llegado hasta la calzada. “En ese momento pasaba gente, pero ha salido todo el mundo corriendo, por suerte nadie ha resultado herido”, dice un camarero de otro de los restaurantes que están enfrente del lugar del suceso.

Al lugar han acudido el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, cuyo despacho está muy cerca, al otro lado del Foro, en el Capitolio, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, que también tiene sus oficinas muy próximas. La Fiscalía de Roma ya ha abierto una investigación para determinar las causas y las posibles responsabilidades del accidente. Los trabajos en la torre forman parte de las numerosas obras de reestructuración acometidas en Roma con los fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR).