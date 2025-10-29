Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Rusia

Putin anuncia una prueba con éxito del supertorpedo Poseidón, capaz de portar cabezas nucleares

El presidente ruso sostiene que este tipo de proyectil “no tiene igual en el mundo”

Poseidon
Agencias
Moscú -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Vladímir Putin ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo Poseidón. El presidente ruso ha subrayado que el potente proyectil —disparado desde un submarino y con capacidad de portar armas nucleares— no tiene equivalentes en otros países del mundo.

“Ayer [por este martes] llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado Poseidón”, ha señalado Putin. “Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo”, ha agregado el mandatario, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

El ensayo del submarino atómico siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también de propulsión nuclear, que, según Putin, tiene un “alcance ilimitado”.

La existencia del Poseidón, un proyectil de unos 24 metros de largo con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron submarino, fue anunciada por el propio mandatario ruso en marzo de 2018. Aunque en algunos medios ha sido descrito como el arma del Apocalipsis, diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en los arsenales de las superpotencias desde la década de los sesenta.

Putin ha asegurado que “el Poseidón mejora de forma significativa al Sarmat [un misil balístico intercontinental] en términos de poderío”. “De hecho, la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo”, ha sostenido Putin. “Es poco probable que (un arma similar) sea desarrollada próximamente. No hay métodos de interceptación”, ha destacado el presidente ruso, quien ha hecho hincapié en que la prueba supone “un gran éxito”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guerra Ucrania

Drones, traslados forzosos y deportaciones: así trata Rusia de expulsar de sus casas a los ucranios

Óscar Gutiérrez | Madrid
Sanciones Lukoil

Las sanciones obligan a la petrolera rusa Lukoil a vender sus activos en el exterior

Ignacio Fariza / Cristian Segura | Madrid / Kiev

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_