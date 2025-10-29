Putin anuncia una prueba con éxito del supertorpedo Poseidón, capaz de portar cabezas nucleares
El presidente ruso sostiene que este tipo de proyectil “no tiene igual en el mundo”
Vladímir Putin ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo Poseidón. El presidente ruso ha subrayado que el potente proyectil —disparado desde un submarino y con capacidad de portar armas nucleares— no tiene equivalentes en otros países del mundo.
“Ayer [por este martes] llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado Poseidón”, ha señalado Putin. “Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo”, ha agregado el mandatario, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.
El ensayo del submarino atómico siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también de propulsión nuclear, que, según Putin, tiene un “alcance ilimitado”.
La existencia del Poseidón, un proyectil de unos 24 metros de largo con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron submarino, fue anunciada por el propio mandatario ruso en marzo de 2018. Aunque en algunos medios ha sido descrito como el arma del Apocalipsis, diversos expertos han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en los arsenales de las superpotencias desde la década de los sesenta.
Putin ha asegurado que “el Poseidón mejora de forma significativa al Sarmat [un misil balístico intercontinental] en términos de poderío”. “De hecho, la velocidad y profundidad de viaje de este aparato submarino no tripulado no tienen igual en el mundo”, ha sostenido Putin. “Es poco probable que (un arma similar) sea desarrollada próximamente. No hay métodos de interceptación”, ha destacado el presidente ruso, quien ha hecho hincapié en que la prueba supone “un gran éxito”.
